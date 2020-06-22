Побоювання інвесторів через ймовірність виникнення другої хвилі коронавірусу, можуть вплинути на курс долара і його попит. Зокрема, останній показник може значно знизитися.

Про це пише Markets Insider із покликанням на повідомлення Саміра Гоела, головний макростратег азійського ринку в Deutsche Bank. За словами експерта інвестори відмовлятимуться від долара, якщо друга хвиля коронавірусу все ж розпочнеться.

Гоел зазначив, що стратегія США щодо скасування карантинних обмежень виглядає набагато гірше, ніж в інших країнах світу.

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Друга хвиля коронавірусу та курс долара

Сьогодні головне питання для інвесторів – чи варто купувати долар із премією через безпечність цього активу на тлі побоювань щодо можливої другої хвилі коронавірусу у США. Адже новий спалах COVID-19 може призвести до значного ослаблення долара у відношенні щодо інших валют, попередив Гоел.

У кінці минулого тижня у США було зафіксовано різке зростання нових випадків коронавірусу.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, у п’ятницю і суботу, 19-20 червня, було виявлено понад 30 тисяч випадків, що стало найбільшим показником з 1 травня. У неділю, 21 червня, у США зареєстрували 27 476 нових випадків COVID-19.

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Чому долар був у пріоритеті з-поміж інвесторів

За словами Гоела, починаючи з березня цього року, коли пандемія тільки почала поширюватися у світі, інвестори частіше всього вибирали американський долар з-поміж валют інших країн так званої "групи 10" (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Канада, США і Швейцарія).

Гоел наголосив, що інвестори зазвичай надають перевагу саме долару США під час буремних часів. Адже позиція американської валюти вважається успішною як світового резервного активу. Однак тепер ситуація змінилася не на користь долара.

Схоже, що екстрений попит на долар зменшується,

– заявив Самір Гоел.

Експерт Deutsche Bank також додав, що сьогодні стратегія США щодо виходу з карантину виглядає невтішно.

Згідно з нашим трекером мобільності, сьогодні більша частина Європи відкривається швидше, ніж США,

– зазначив Гоел.