У середу, 17 червня 2020 року, ціни на нафту знову знизилися. Це сталося після оприлюднення даних про зростання запасів сировини та дистилятів, що підвищило перспективу перенасичення ринку.

Вищенаведені ознаки та загроза другої хвилі коронавірусу загрожують відновленню попиту на нафту, повідомляє Investing.com.

Ціни на нафту: останні дані

Серпневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 2,2% (0,89 долара), досягнувши 40,07 долара за барель.

(0,89 долара), досягнувши 40,07 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 2,9% (1,13 долара) – до 37,25 долара за барель.

У вівторок, 16 червня, обидві марки нафти зросли в ціні на понад 3% після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз попиту на сировину до 91,7 мільйона барелів на добу у 2020 році, а обсяги роздрібних продажів у США рекордно зросли в травні.

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Які фактори тиснуть на ринок нафти

Однак збільшення запасів нафти та бензину в США викликало занепокоєння в учасників ринків щодо надлишку сировини та уповільнення темпів відновлення попиту на неї. Окрім того, кількість хворих на коронавірус у світі перевищила вже 8 мільйонів осіб, а у деяких американських штатах повторно зростає кількість нових випадків COVID-19. Ці фактори теж посилили тиск на ринок та ціни сировини.

Дані Американського інституту нафти (API) продемонстрували, що обсяги нафти зростають. Ріст нових випадків коронавірусу в США та Китаї погіршили сподівання на швидке відновлення попиту на сировину та пальне цими двома найбільшими споживачами нафти,

– зазначив Кім Кван-рай, аналітик з товарних ринків у Samsung Futures у Сеулі.

Що відомо про запаси нафти у США

Запаси сирої нафти у США за минулий тиждень зросли на 3,9 мільйона барелі в – до 543,2 мільйона барелів, згідно з даними API. Раніше аналітики прогнозували, що цей показник, навпаки, знизиться на 152 тисячі барелів на минулому тижні.

в – до 543,2 мільйона барелів, згідно з даними API. Раніше аналітики прогнозували, що цей показник, навпаки, знизиться на 152 тисячі барелів на минулому тижні. Запаси бензину зросли на 4,3 мільйона барелів, а дистилятів (дизильне пальне і мазут) – піднялися на 919 тисяч барелів.

Офіційні дані Міністерства енергетики США мають бути оприлюднені пізніше в середу, 17 червня.

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Нова зустріч ОПЕК: що обговорюватимуть учасники

У четвер, 18 червня, відбудеться чергове засідання країн ОПЕК, під час якого учасники обговорюватимуть дотримання зобов’язань найбільшими виробниками нафти та введення інших заходів для відновлення попиту на сировину.

Як стало відомо, у червні Ірак скоротив експорт нафти на 8%. Це свідчить про те, що другий за величиною виробник в ОПЕК активізує зусилля, щоб дотримуватися умов угоди організації.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ погодилися знизити обсяги видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень.