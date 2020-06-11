9 червня 2020 року рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила нову програму Stand-by для України на 18 місяців розміром у 5 мільярдів доларів. Усі кошти спрямовуються до держбюджету країни.

За словами Владислава Рашкована, представника України в МВФ, перший транш у 2,1 мільярда доларів уже направлений в Україну. Він буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості надходження коштів у міжнародних платіжних системах. Як це відобразиться на інструментах для інвестицій в Україні та на курсі долара до гривні (USD/UAH), спробуємо розібратися.

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Зобов’язання України перед МВФ

Попри те, що МВФ, як кредитор, виділяє фінансування, організація має впевнитися, що позичальник, а в нашому випадку – це Україна, зможе погасити борг. Тому перед безпосередньою співпрацею, міжнародна організація встановлює так звані "prior actions" – попередні умови, які країна-позичальниця повинна виконати, щоб отримати кошти. Наприклад, “антиколомойський закон” про банки, закон про ринок землі, які були ухвалені в цьому році, є одними з таких вимог для України.



Президент Володимир Зеленський наголосив, що виділення першого траншу МВФ є великою перемогою для України / Фото Офіс Президента

Програма Stand-by передбачає виконання ще низки вимог для отримання ще одного траншу від МВФ Україні в майбутньому. Такими prior actions є реформи, з-поміж яких: бюджетна, податкова, пенсійна, корпоративна, соціальна, медична, судова та антикорупційна. Окрім того, заплановано провести лібералізацію ринку газу та ухвалити закони, що покращують інвестиційний клімат в Україні. Саме на вищеперерахованих змінах варто звернути увагу.

Відповідно до цього, оцінюємо, що пенсійна реформа і впровадження, так званої, системи накопичення Pillar 2, призведе до отримання "довгих грошей" від інвесторів на фондовий ринок України. Нагадаємо, що у 2019 році популярними напрямами інвестування пенсійних активів стали:

цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (ОВДП, ОЗДП) – 47,3%;

депозити в банках – 36,4% інвестованих активів;

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (корпоративні бонди) – 7,8%;

об’єкти нерухомості – 2,7%;

акції українських емітентів – 1,5%.

Огляд фінансових інструментів

Загальна тенденція на фінансовому ринку – зниження ставок. Процес активно стимулюється не тільки зменшенням облікової ставки, а й веденням політики рефінансування банків на строк до 90 днів за ставкою 8% (облікова ставка + премія) під заставу ОВДП. Таким чином, банки активно скуповують ОВДП під 10-11% на первинному ринку для подальшої можливості отримати дешевшу ліквідність.

У вівторок, 9 червня, Держстат опублікував дані щодо індексу споживчих цін (інфляції) (дивіться табл. 1).



Таблиця 1. Як змінювався рівень інвляції в Україні / Таблиця "Фрідом Фінанс Україна" згідно з даними Держстату

З огляду на інфляцію, що знижується (дивіться табл. 1) та з урахуванням планів НБУ знизити ставку до 7%-6% до кінця року (що дуже ймовірно), ставка рефінансування теж знизиться і таргет прибутковості ОВДП у гривні перебуватиме на рівні 8,5% -9,5%. Депозити, своєю чергою, теж будуть прагнути до зниження ставок на рівні 10% в середньому по банківській системі з поточних 11,2% (за даними minfin.com).

Акції

Ринок слабко розвинений в Україні. Вітчизняні підприємства (Укрнафта, Центренерго, Донбасенерго, Турбоатом, Райффайзен Банк Аваль, Крюківський вагонобудівний завод) втратили популярність з-поміж інвесторів. Загалом, причин тут кілька:

Збитковість діяльності – Укрнафта, Центренерго, Донбасенерго. Сумніви у виплаті дивідендів за 2019 рік – Крюківський вагонобудівний завод (рішення про невиплату та реінвестиції), Райффайзен Банк Аваль (довге очікування через карантин). Низький приріст виручки і чистого прибутку від року до року – Турбоатом.

Однак, інвестори стежать за українськими компаніями, які пройшли лістинг на західних майданчиках і зараз торгуються там.

До таких підприємств належать – Астарта, Миронівський Хлібопродукт (MHPC), Міжнародна Молочна Компанія (IMC), Кернел, Ferrexpo.

Більшість із них платить значні дивіденди (прибутковість 5-10% в іноземній валюті) і демонструють позитивну динаміку зростання своїх акцій після проходження піку "кризи".

Акції Миронівського Хлібопродукту (MHPC), наприклад, можна придбати як на Лондонській біржі, так і Української біржі. Компанія Фрідом Фінанс Україна здійснює послуги брокера за акціями цього емітента. За поточної ціни в 6 доларів, поточний таргет аналітиків Reuters встановлений на позначці 10,95 долара. Ми ж чекаємо руху до позначки у 8,5 долара вже до кінця 2020 року. Дивідендні виплати в розмірі 0,28 долара мають потенціал до зростання до 0,74 долара за результатами 2020 року, що дасть змогу інвестору отримувати дивідендну прибутковість 4,6-12% у доларах США.

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Облігації

Корпоративні облігації, які активно обертаються на українському фондовому ринку, представлені такими емітентами як Нова Пошта, Укрпошта, ЕВА (РУШ), ТАСкомбанк, Альфа-Банк та ін. Прибутковість цих паперів на ринку варіюється від 11% до 14,5% в гривні.

Потрібно пам'ятати про те, що від податку на доходи фізичних осіб звільнені винятково державні цінні папери. Також корпоративні облігації в Україні передбачають, як правило, щорічну оферту (право викупу, та відповідно нову відсоткову ставку) і щоквартальні виплати купона.

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Муніципальні облігації стали активно розміщуватимуться останні кілька років. З-поміж недавніх випусків – облігації Львова та Харкова. Прибутковість цих паперів теж знаходиться в межах 13-14%. Такі активи також передбачають, як правило, щорічну оферту і щоквартальні виплати купона. ПДФО на доходи за муніципальними облігаціями теж не поширюється.

Державні цінні папери (ОВДП, ОЗДП) – найбільш вагома частина українського фондового ринку, частка яких в загальному обороті цінних паперів в Україні перевищує 90%. Також, на ці папери не поширюється ПДФО. Віднедавна не буде утримуватися військовий збір, що дозволить інвесторам не платити податки і збори з доходу за такими цінними паперами. Є кілька основних видів державних цінних паперів в Україні, які користуються попитом у клієнтів Фрідом Фінанс.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в гривні

Залучені кошти, в основному, використовуються для фінансування дефіциту бюджету і нівелювання касових розривів. Прибутковість таких паперів на первинному ринку становить 10,86% (дюрація 1 рік), на вторинному ринку – 10% (дюрація 1 рік). Найбільш дохідними на вторинному ринку є ОВДП з погашенням у 2022-2025 роках – 11%. Однак, ринковий спред становить близько 4%, що впливає на достроковий продаж паперів.

Фрідом Фінанс Україна пропонує своїм клієнтам альтернативу ринку ОВДП з низькою ліквідністю. Компанія продає клієнтам ОВДП (Україна, 2027) за чистою ставкою 9%, зобов'язуючись викупити папери за фіксованою ціною у клієнта за його вимогою, щоб він не втратив в прибутковості на продажі паперу в ринок. Таргет прибутковості ОВДП у гривні на вторинному ринку становить 8,5%-9,5% залежно від дюрації (середньозваженого строку потоку платежів, зваженого за дисконтованою сумою).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в іноземній валюті

Міністерство фінансів України випускає такі папери лише для обороту всередині України. Номінуються вони в доларах США або євро. Прибутковість за доларовими ОВДП становить від 0,5% (по паперах з місячною дюрацією), до 3,5% (з дюрацією 1,5 року). Таргет прибутковості ОВДП у валюті на вторинному ринку – 0,5%-2%.

Облігації зовнішньої державної позики (суверенні єврооблігації, ОЗДП)

Основне завдання цих випусків – залучення коштів із зовнішніх ринків для фінансування потреб бюджету країни. Такі папери також автоматично допускаються до обігу на внутрішньому ринку і, на відміну від зовнішнього ринку, не мають вимог до мінімального лоту. Їхня прибутковість становить від 5,7% (погашення у 2023 році) до 6,9% (погашення 2028 року).

Фрідом Фінанс Україна пропонує своїм клієнтам альтернативу ринку зовнішніх суверенних паперів (ОЗДП) із підвищеними вимогами до капіталу інвесторів, і одержати прибутковість, яка значно перевищує депозити. Компанія продає клієнтам Єврооблігації Україна 2026 по ставці 4%, зобов'язуючись викупити папери за фіксованою ціною у клієнта, щоб він не втратив в прибутковості на продажу паперу в ринок.

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Курс USD/UAH

З огляду на 2,1 мільярда доларів, які надійдуть найближчим часом будемо бачити готівковий курс долара США на рівні 26,0-26,5 грн/дол США до кінця червня, із можливим укріпленням гривні до 25-25,5 грн/дол США у липні-серпні, якщо не відбудеться негативних подій на ринках.



Динаміка курсу USD/UAH / Графік "Фрідом Фінанс Україна" за даними Reuters

Після виконання умов та чергового траншу МВФ, можемо бачити зниження курсу долара разом із обліковими ставками та ставками ОВДП, як ми це вже спостерігали у листопаді-грудні 2019 року.

Підсумки та прогнози

Транш МВФ, зниження інфляції та зниження облікових ставок не означає, що економіка України в чудовому стані. Якщо б це було так, то не потрібні були б кошти на покриття дефіциту бюджету. Ми відновлюємося після карантину: ще не всі вийшли в робочий стандартний процес (нагадаємо, карантин буде припинено тільки 22 червня 2020 року, можливо).

Перегляди бюджету на 2020 рік, збільшення витрат та зниження доходів бюджету через "податкові карантинні канікули" та інші фактори, що впливають на економіку, дають неоднозначний результат для потенційних інвесторів. Зараз краще розглядати помірну стратегію інвестування із валютними хеджами та диверсифікацією портфелю.

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Інвестувати в облігації внутрішнього ринку рекомендується з суми 100 тисяч гривень. Якщо йдеться про зовнішні папери – 100 тисяч доларів США. Однак продукти Фрідом Фінанс Україна в гривні і доларах на основі внутрішніх і зовнішніх державних паперів можна купувати від однієї тисячі гривень (ОВДП) або 10 тисяч доларів (єврооблігації), не без сплати комісійних брокера.

Тому пропонуємо розглядати єврооблігації як валютний хедж із дохідністю вище ринкової (в доларах), ОВДП, як альтернативу депозиту (в гривні та доларах), та акції, як агресивний інструмент із дохідністю вище ринкової (в гривні) із додатковими дивідендами.

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"