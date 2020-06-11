9 июня 2020 года совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу Stand-by для Украины на 18 месяцев в размере 5 млрд долларов. Все средства будут направлены в госбюджет страны.

По словам Владислава Рашкован, представителя Украины в МВФ, первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину. Он будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости поступления средств в международных платежных системах. Как это отразится на инструментах для инвестиций в Украине и на курсе доллара к гривне (USD/UAH), попробуем разобраться.

Узнайте больше об IPO международных компаний: Как и сколько можно заработать на IPO: компании, в которые выгодно инвестировать 2020 года

Обязательства Украины перед МВФ

Несмотря на то, что МВФ, как кредитор, выделяет финансирование, организация должна убедиться, что заемщик, а в нашем случае – это Украина, сможет погасить долг. Поэтому перед непосредственной сотрудничеством, международная организация устанавливает так называемые "prior actions" – предварительные условия, которые страна-заемщик должна выполнить, чтобы получить деньги. Например, "антиколомойский закон" о банках, закон о рынке земли, которые были приняты в этом году, являются одним из таких требований для Украины.



Президент Владимир Зеленский отметил, что выделение первого транша МВФ является большой победой для Украины / Фото Офис Президента

Программа Stand-by предполагает выполнение еще ряда требований для получения очередного транша от МВФ для Украины в будущем. Такими prior actions есть ряд реформ, среди которых: бюджетная, налоговая, пенсионная, корпоративная, социальная, медицинская, судебная и антикоррупционная. Кроме того, запланировано провести либерализацию рынка газа и принять закон, улучшают инвестиционный климат в Украине. Именно на вышеперечисленных изменениях стоит обратить внимание.

В соответствии с этим, оцениваем, что пенсионная реформа и внедрение так называемой системы накопления Pillar 2, приведет к получению "длинных денег" от инвесторов на фондовый рынок Украины. Напомним, что в 2019 году популярными направлениями инвестирования пенсионных активов стали:

ценные бумаги, доход по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины (ОВГЗ) – 47,3%;

депозиты в банках – 36,4% инвестированных активов;

облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины (корпоративные бонды) – 7,8%;

объекты недвижимости – 2,7%;

акции украинских эмитентов – 1,5%.

Обзор финансовых инструментов

Общая тенденция на финансовом рынке – снижение ставок. Процесс активно стимулируется не только уменьшением учетной ставки, но и ведением политики рефинансирования банков на срок до 90 дней по ставке 8% (учетная ставка + премия) под залог ОВГЗ. Таким образом, банки активно скупают ОВГЗ под 10-11% на первичном рынке для дальнейшей возможности получить дешевую ликвидность.

Во вторник, 9 июня, Госстат опубликовал данные касательно индекса потребительских цен (инфляции) (смотрите табл. 1).



Таблица 1. Как менялся уровень инвляции в Украине / Таблица "Фридом Финанс Украина" по данным Госстата

Учитывая инфляцию, которая снижается (смотрите табл. 1) и с учетом планов НБУ снизить ставку до 7%-6% к концу года (что очень вероятно), ставка рефинансирования тоже снизится и таргет доходности ОВГЗ в гривне будет находиться на уровне 8,5%-9,5%. Депозиты, в свою очередь, тоже будут стремиться к снижению ставок на уровне 10% в среднем по банковской системе с текущих 11,2% (данные minfin.com).

Акции

Рынок слабо развит в Украине. Отечественные предприятия (Укрнафта, Центрэнерго, Донбассэнерго, Турбоатом, Райффайзен Банк Аваль, Крюковский вагоностроительный завод) потеряли популярность среди инвесторов. Причин здесь несколько:

Убыточность деятельности – Укрнафта, Центрэнерго, Донбассэнерго. Сомнения в выплате дивидендов за 2019 год – Крюковский вагоностроительный завод (решение о невыплате и реинвестиции), Райффайзен Банк Аваль (долгое ожидание из-за карантина). Низкий прирост выручки и чистой прибыли от года к году – Турбоатом.

При этом инвесторы следят за украинскими компаниями, которые прошли листинг на западных площадках и сейчас торгуются там.

К таким предприятиям относятся – Астарта, Мироновский Хлебопродукт (MHPC), Международная Молочная Компания (IMC), Корнелия, Ferrexpo.

Большинство из этих компаний платят значительные дивиденды (доходность 5-10% в иностранной валюте) и демонстрируют положительную динамику роста своих акций после прохождения пика "кризиса".

Акции Мироновского Хлебопродукта, например, можно приобрести как на Лондонской бирже, так и Украинской бирже. Компания Фридом Финанс Украина предоставляет услуги брокера по акциям этого эмитента. При текущей цене в 6 долларов, текущий таргет аналитиков Reuters установлен на отметке 10,95 доллара. Мы же ждем движения к отметке в 8,5 доллара уже к концу 2020 года. Дивидендные выплаты в размере 0,28 доллара имеют потенциал роста до 0,74 доллара по результатам 2020 года, что позволит получать инвестору дивидендную доходность 4,6-12% в долларах США.

К теме касательно акций Мироновского Хлебопродукта: Инвестиции в акции украинских компаний: можно ли заработать на ценных бумагах МХП

Облигации

Корпоративные облигации, которые активно обращающихся на украинском фондовом рынке, представлены такими эмитентами как Новая Почта, Укрпочта, ЕВА (РУШ), ТАСкомбанк, Альфа-Банк и др. Доходность этих бумаг на рынке варьируется от 11% до 14,5% в гривне.

Нужно помнить о том, что от налога на доходы физических лиц освобождены исключительно государственные ценные бумаги. Также корпоративные облигации в Украине предусматривают, как правило, ежегодную оферту (право выкупа, и соответственно новую процентную ставку) и ежеквартальные выплаты купона.

Актуально: Корпоративные облигации в Украине. Как на этом заработать в кризис?

Муниципальные облигации стали активно размещаться последние несколько лет. Среди недавних выпусков – облигации Львова и Харькова. Доходность этих бумаг тоже находится в пределах 13-14%. Такие активы также предусматривают, как правило, ежегодную оферту и ежеквартальные выплаты купона. НДФЛ на доходы по муниципальным облигациям тоже не распространяется.

Государственные ценные бумаги (ОВГЗ) – наиболее весомая часть украинского фондового рынка, доля которых в общем обороте ценных бумаг в Украине превышает 90%. На эти бумаги не распространяется НДФЛ. От недавних пор не будет удерживаться военный сбор, что позволит инвесторам не платить налоги и сборы с дохода по таким ценным бумагам. Есть несколько основных видов государственных ценных бумаг в Украине, которые пользуются спросом у клиентов Фридом Финанс.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в гривне

Привлеченные средства, в основном, используются для финансирования дефицита бюджета и нивелирования кассовых разрывов. Доходность таких бумаг на первичном рынке составляет 10,86% (дюрация 1 год), на вторичном рынке – 10% (дюрация 1 год). Наиболее доходными на вторичном рынке является ОВГЗ с погашением в 2022-2025 годах – 11%. Однако, рыночный спрэд составляет около 4%, что влияет на досрочную продажу бумаг.

Фридом Финанс Украина предлагает своим клиентам альтернативу рынку ОВГЗ с низкой ликвидностью. Компания продает клиентам ОВГЗ (Украина, 2027) по чистой ставке 9%, обязуясь выкупить бумаги по фиксированной цене у клиента по его требованию, чтобы он не потерял в доходности на продаже бумаги в рынок. Таргет доходности ОВГЗ в гривне на вторичном рынке составляет 8,5%-9,5% в зависимости от дюрации (средневзвешенного срока потока платежей, взвешенного по дисконтированной сумме).

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в иностранной валюте

Министерство финансов Украины выпускает такие бумаги только для оборота внутри Украины. Номинируются они в долларах США или евро. Доходность по долларовым ОВГЗ составляет от 0,5% (по бумагам с месячной дюрацией), до 3,5% (с дюрацией 1,5 года). Таргет доходности ОВГЗ в валюте на вторичном рынке – 0,5%-2%.

Облигации внешнего государственного займа (суверенные еврооблигации, ОВГЗ)

Основная задача этих выпусков – привлечение средств с внешних рынков для финансирования потребностей бюджета страны. Такие бумаги также автоматически допускаются к обращению на внутреннем рынке и, в отличие от внешнего рынка, не имеют требований к минимальному лоту. Их доходность составляет от 5,7% (погашение в 2023 году) до 6,9% (погашение 2028).

Фридом Финанс Украина предлагает своим клиентам альтернативу рынке внешних суверенных бумаг с повышенными требованиями к капиталу инвесторов, и получить доходность, которая значительно превышает депозиты. Компания продает клиентам Еврооблигации Украины 2026 по ставке 4%, обязуясь выкупить бумаги по фиксированной цене у клиента, чтобы он не потерял в доходности на продаже бумаги в рынок.

Последние новости фондового рынка Украины: Американская Freedom Holding приобрела 20% акций Украинской биржи: что известно

Курс USD/UAH

Учитывая 2,1 миллиарда долларов, которые поступят в ближайшее время будем видеть наличный курс доллара США на уровне 26,0-26,5 гривен за доллар США до конца июня, с возможным укреплением гривны к 25-25,5 грн/долл США в июле-августе, если не произойдет негативных событий на рынках.



Динамика курса USD / UAH / График "Фридом Финанс Украина" по данным Reuters

После выполнения условий и очередного транша МВФ, можем видеть снижение курса доллара вместе с учетными ставками и ставками ОВГЗ, как мы это уже наблюдали в ноябре-декабре 2019 года.

Итоги и прогнозы

Транш МВФ, снижение инфляции и снижение учетных ставок не означает, что экономика Украины в прекрасном состоянии. Если бы это было так, то не нужны были бы средства на покрытие дефицита бюджета. Мы восстанавливаемся после карантина: не все вышли в рабочий стандартный процесс (напомним, карантин будет прекращен только 22 июня 2020 года, возможно).

Просмотры бюджета на 2020 год, увеличение расходов и снижение доходов бюджета через «налоговые карантинные каникулы» и другие факторы, влияющие на экономику, дают неоднозначный результат для потенциальных инвесторов. Сейчас лучше рассматривать умеренную стратегию инвестирования с валютными хеджами и диверсификацией портфеля.

Профессиональные рекомендации: Куда лучше вкладывать деньги и что отличает грамотного инвестора: советы эксперта рынка

Инвестировать в облигации внутреннего рынка рекомендуется от суммы 100 000 гривен. Если речь идет о внешних бумаги – 100 000 долларов США. Однако продукты Фридом Финанс Украина в гривне и долларах на основе внутренних и внешних государственных бумаг можно покупать от одной тысячи гривен (ОВГЗ) или 10 000 долларов (еврооблигации), не без уплаты комиссионных брокера.

Поэтому предлагаем рассматривать еврооблигации как валютный хедж с доходностью выше рыночной (в долларах), ОВГЗ, в качестве альтернативы депозита (в гривне и долларах), и акции, как агрессивный инструмент с доходностью выше рыночной (в гривне) с дополнительными дивидендами.

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"