Акції Tesla зросли відразу на 10% і досягли нової рекордної ціни після того, як компанія Ілона Маска представила останні дані про обсяги постачання авто в другому кварталі 2020 року.

Як стало відомо, виробник електромобілів доставив 90 650 авто, що значно перевищило очікування аналітиків, пише Markets Insider. Зокрема, раніше експерти прогнозували, що обсяг постачання транспортних засобів компанії досягне 83 тисяч одиниць у другому кварталі 2020 року.

Компанія Ілона Маска доставила 10 600 авто марок Model S і Model X і 80 050 машин Model 3 і Model Y.

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Коронавірус завдав шкоди виробничим потужностям Tesla

Однак попри успішні показники щодо обсягів постачання авто, компанія Ілона Маска зазнала збитків через коронавірус. Зокрема, пандемія негативно вплинула на її виробничу активність. Так, загальний обсяг виробництва авто знизився на 20% впродовж кварталу – до 82 272 автомобілів.

У той час, коли наш головний завод у Фрімонті було тимчасово зачинено упродовж більшої частини кварталу, ми успішно повернулися до попередніх рівнів виробництва,

– зазначили представники Tesla.

У компанії також стверджують, що число їхніх доставлень "має розглядатися як дещо консервативне" і може варіюватися в межах 0,5%. Адже в Tesla вважають автомобіль доставленим у тому випадку, коли його офіційно транспортували клієнту, а всі документи правильно оформлені.

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Успіхи Tesla підштовхуватимуть її ринкову вартість угору

Досягнення щодо обсягів постачання авто компанії Ілона Маска поліпшує становище виробника електромобілів як найдорожчого підприємства світу в автомобільній сфері. Нагадаємо, ринкова капіталізація Tesla тепер більша, ніж японського концерну Toyota. Вартість компанії Ілона Маска перевищує 220 мільярдів доларів.

За словами Дена Айвса, аналітика Wedbush, попит на автомобілі Tesla у Китаї відновлюється.

Безперечним досягненням Tesla у другому кварталі цього року є зростання попиту на електромобілі компанії у Китаї. Зокрема, на китайському ринку доволі популярною є Model 3,

– стверджує Айвс.

Наскільки може зрости ціна акцій Tesla: прогноз аналітика

Окрім того, якщо Tesla вдасться уникнути матеріальних збитків у другому кварталі, це дасть змогу компанії долучитися до списку фірм індексу S&P 500. Якщо їй справді вдасть цього досягнути, акції виробника електрокарів стануть ще більше популярними з-поміж інвесторів. Адже пасивним ETF та спільним фондам, що прив’язані до індексу, доведеться купувати акції Tesla.

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За прогнозами Айвса, Tesla доставлятиме понад 450 тисяч авто в рік. У результаті ціна акцій компанії зросте до 2000 доларів. Таким чином, цінні папери компанії Ілона Маска можуть зрости на 64% від нинішнього рівня.

Станом на 20:00 за київським часом п’ятниці, 3 липня 2020 року, акції Tesla коштують 1208,66 долара за одну штуку.