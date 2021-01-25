У Сполучених штатах Америки почали з'являтися ETF-фонди, які орієнтуються на інвестиції в спеціальні технічні компанії – SPAC. Лише за січень 2021 року туди вже вклали 15 мільярдів доларів, а це більше, ніж за весь 2019 рік.

Джерело: The Wall Street Journal

Хедж-фонд Morgan Creek Capital Management і фінтех Exos Financial планують 26 січня запустити SPAC ETF-фонд, який буде проводити торги під тікером SPXZ.

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Цей фонд буде купувати акції спеціальних технічних компаній (SPAC). Такі компанії вважають "порожніми", бо вони створюються завдяки злиття з іншими компаніями, охочими вийти на біржу без процедури IPO. У них немає ні історії діяльності, ні бізнес-плану.

У ETF-фонди також увійдуть акції компаній, які недавно стали публічними в результаті злиття зі SPAC.

Що таке ETF? Скорочено від "Exchange Traded Fund", що з англійської перекладається як "фонд, що торгується на біржі" (біржовий інвестиційний фонд). це фонди, чиї акції можна купити і продати на біржі. Засновує такий фонд і керує ним компанія, яку називають ETF-провайдером.



ETF збирають на основі певного біржового індексу, а торгуються вони як звичайні цінні папери, що не потребують активного управління. Тобто на ETF можна заробити стільки, скільки отримає ринок у межах індексу фонду.



У січні 2021 року SPAC залучили майже 15 мільярдів доларів, що перевищує показник за весь 2019 рік. На їх частку припала майже половина всіх коштів, залучених в ході первинних публічних розміщень в 2020 році – 82 мільярди доларів. Популярність SPAC стала частиною буму на ширшому ринку IPO.

Додамо, що ETF стане вже третім серед фондів, які орієнтуються на спеціальні компанії. За останні кілька місяців були створені схожі фонди – Defiance Next Gen SPAC Derived ETF і SPAC і New Issue ETF.

Приклад роботи ETF-фонду: Припустимо, існує індексний фонд, що інвестує рівними частинами у 2 компанії: Apple і Samsung. Якщо рік тому ви вклали в цей ETF 100 доларів, а акції Apple за цей час виросли в ціні на 156%, а Samsung на 29%. То таким чином, акції самого ETF подорожчали на 92,5%, а ваші 100 перетворились на 192,5 долара.

Як заробити на таких компаніях: що таке SPAC

Останнім часом популярність SPAC різко зросла і приваблює інвесторів, так як потенційно вони можуть "злитися" з виробниками електрокарів і компаніями чистої енергетики.

2020 рік є увійде в історію як рік SPAC. IPO SPAC має невід'ємні переваги перед традиційним процесом IPO для швидкозростаючих компаній,

– вважає засновник Morgan Creek Capital Management Марк Юско.

За його словами, новий ETF-фонд буде під активним управлінням, щоб не стати провальним. Morgan Creek і Exos намір самі відбирати активи, а не пасивно відстежувати індекс.

Керівники компанії, які стали публічними завдяки SPAC, вкладуть дві третини коштів. Інша частина грошей піде на інвестиції в технічні компанії, які все ще шукають, з ким злитися.