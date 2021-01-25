В Соединенных штатах Америки начали появляться ETF-фонды, ориентирующиеся на инвестиции в специальные технические компании – SPAC. Только за январь 2021 туда уже вложили 15 миллиардов долларов, а это больше, чем за весь 2019 год.

Источник: The Wall Street Journal

Хедж-фонд Morgan Creek Capital Management и Финтех Exos Financial планируют 26 января запустить SPAC ETF-фонд, который будет проводить торги под тикером SPXZ.

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Этот фонд будет покупать акции специальных технических компаний (SPAC). Такие компании считают "пустыми", потому что они создаются благодаря слиянию с другими компаниями, желающими выйти на биржу без процедуры IPO. У них нет ни истории деятельности, ни бизнес-плана.

В ETF-фонды также войдут акции компаний, которые недавно стали публичными в результате слияния с SPAC.

Что такое ETF? Сокращенно от "Exchange Traded Fund", что с английского переводится как "фонд, торгуется на бирже» (биржевой инвестиционный фонд). это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Основывает такой фонд и руководит им компания, которую называют ETF-провайдером.



ETF собирают на основе определенного биржевого индекса, а торгуются они как обычные ценные бумаги, не требующие активного управления. То есть на ETF можно заработать столько, сколько получит рынок в пределах индекса фонда.



В январе 2021 SPAC привлекли почти 15 миллиардов долларов, что превышает показатель за весь 2019 год. На их долю пришлась почти половина всех средств, привлеченных в ходе первичных публичных размещений в 2020 году – 2 миллиарда долларов. Популярность SPAC стала частью бума на широком рынке IPO.

Добавим, что ETF станет уже третьим среди фондов, которые ориентируются на специальные компании. За последние несколько месяцев были созданы похожи фонды – Defiance Next Gen SPAC Derived ETF и SPAC и New Issue ETF.

Пример работы ETF-фонда: Предположим, существует индексный фонд, инвестирующий равными частями в 2 компании: Apple и Samsung. Если год назад вы вложили в этот ETF 100 долларов, а акции Apple за это время выросли в цене на 156%, а Samsung на 29%. То таким образом, акции самого ETF подорожали на 92,5%, а ваши 100 превратились в 192,5 доллара

Как заработать на таких компаниях: что такое SPAC

В последнее время популярность SPAC резко возросла и привлекает инвесторов, так как потенциально они могут "слиться" с производителями электрокаров и компаниями чистой энергетики.

2020 является войдет в историю как год SPAC. IPO SPAC имеет неотъемлемые преимущества перед традиционным процессом IPO для быстрорастущих компаний,

– считает основатель Morgan Creek Capital Management Марк ЮСКО.

По его словам, новый ETF-фонд будет под активным управлением, чтобы не стать провальным. Morgan Creek и Exos намерены сами отбирать активы, а не пассивно отслеживать индекс.

Руководители компании, которые стали публичными благодаря SPAC, вложат две трети средств. Другая часть денег пойдет на инвестиции в технические компании, которые все еще ищут, с кем слиться.