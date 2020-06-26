Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги компаніям, що входять до складу Freedom Holding Corp.

Зокрема, S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги "В- /В" учасникам ринку цінних паперів АТ "Фрідом Фінанс" (Казахстан) і ТОВ ІК "Фрідом Фінанс" (Росія). Прогноз – "Стабільний". Також АТ "Фрідом Фінанс" підтверджено рейтинг за національною шкалою на рівні "kzBB-".

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Висновки S&P щодо дочірніх компаній Freedom Holding Corp.

За інформацією зі звіту S&P, упродовж останніх 12 місяців АТ "Фрідом Фінанс" здійснювало поступовий продаж акцій казахстанських компаній, які були на його власній позиції. Це зумовило значне посилення показників капіталізації групи: коефіцієнт капіталу, скоригованого з урахуванням ризику, збільшився з 7% станом на 31 березня 2019 року до 9% за станом на 31 грудня 2019 року.

Скорочення власної позиції в акціях і зниження залежності від короткострокових позичань поліпшило профілю ліквідності як АТ "Фрідом Фінанс", так і групи загалом. Про це свідчить поліпшення коефіцієнта покриття ліквідності компанії Freedom Holding Corp. із 1,5х станом на 31 березня 2019 року приблизно до 2,2x станом на 31 грудня 2019 року.

Фінансові показники Freedom Holding Corp. зростають

Тимур Турлов, генеральний директор Freedom Holding Corp. зазначив про високі показники якості роботи компанії. Саме цей фактор є основним для збереження стабільних значень фондування і ліквідності.

Результати своєї роботи ми бачимо в зростаючій капіталізації – у червні 2020 року вона перевищила 1 мільярд доларів. Також до холдингу підвищується інтерес з боку західних інвестиційних фондів, які нарощують свої позиції в акціях FRHC. Станом на сьогодні ми єдина компанія з Казахстану, що торгується на американському ринку. Тому ми представляємо там не тільки наш холдинг, але і країну. Ми і далі виправдовуватимемо сподівання наших інвесторів і партнерів,

– говорить Тимур Турлов.

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Слова генерального директора холдингу підтверджують останні фінансові дані за третій фінансовий квартал 2020 року (2019 календарний):

Активи Freedom Holding Corp . зросли до 523,2 мільйона доларів – на 49,1% з березня 2019 року.

. зросли до 523,2 мільйона доларів – на 49,1% з березня 2019 року. Власний капітал підвищився на 21,25% і становить 142,6 мільйона доларів за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку до рівня 62 мільйонів доларів (ріст на 49,42%).

підвищився на 21,25% і становить 142,6 мільйона доларів за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку до рівня 62 мільйонів доларів (ріст на 49,42%). Чиста виручка зросла і становить 91,8 мільйона доларів (+77,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року).

зросла і становить 91,8 мільйона доларів (+77,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року). EBITDA збільшилася майже в п’ять разів - до 25,192 мільйона доларів, що вплинуло на підвищення чистого прибутку до рівня 20,9 мільйона доларів (в 4,88 рази).

збільшилася майже в п’ять разів - до 25,192 мільйона доларів, що вплинуло на підвищення чистого прибутку до рівня 20,9 мільйона доларів (в 4,88 рази). Показник EPS (прибуток на акцію) становив на кінець 2019 року 0,36 долара (у 5 разів більше, ніж за аналогічний період 2018 року).

Акції Freedom Holding Corp., навіть під час карантину, підвищуються в ціні, оновлюючи нові історичні максимуми.

Упродовж останніх трьох місяців, які закінчилися станом на 31 грудня 2019 року, кількість клієнтів, яких обслуговували Freedom Holding Corp., була вищою за результат, який очікували протягом 2019 фінансового року. На це вплинули такі фактори:

розширення мережі філій, придбань та внутрішнього зростання;

збільшення кількості фінансових консультантів з роздрібної торгівлі;

розширення обсягу звітів аналітиків, доступних клієнтській базі;

розширення торгової активності існуючих клієнтів.

Попит на здійснення послуг андеррайтингу та ринкових послуг, зріс упродовж трьох місяців, що закінчилися 31 грудня 2019 року. Холдинг зайнявся більшою кількістю операцій з андеррайтингу та ринкової (посередньоцької) діяльності порівняно з трьома місяцями, що закінчилися 31 грудня 2018 року.