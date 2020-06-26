Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компаниям, которые входят в состав Freedom Holding Corp.

В частности, S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "В-/В" участникам рынка ценных бумаг АО "Фридом Финанс" (Казахстан) и ООО ИК "Фридом Финанс" (Россия). Прогноз – "Стабильный". Также АО "Фридом Финанс" подтвержден рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBB-".

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Выводы S&P относительно дочерних компаний Freedom Holding Corp.

По информации из отчета S&P, в течение последних 12 месяцев АО "Фридом Финанс" осуществляло постепенную продажу акций казахстанских компаний, которые были на его собственной позиции. Это обусловило значительное усиление показателей капитализации группы: коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, увеличился с 7% по состоянию на 31 марта 2019 года до 9% по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Сокращение собственной позиции в акциях и снижение зависимости от краткосрочных заимствований улучшило профиль ликвидности как АО "Фридом Финанс", так и группы в целом. Об этом свидетельствует улучшение коэффициента покрытия ликвидности компании Freedom Holding Corp. с 1,5х по состоянию на 31 марта 2019 года примерно до 2,2x по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Финансовые показатели Freedom Holding Corp. растут

Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp. указал на высокие показатели качества работы компании. Именно этот фактор является основным для сохранения стабильных значений фондирования и ликвидности.

Результаты своей работы мы видим в растущей капитализации – в июне 2020 года она превысила 1 млрд долларов. Также к холдингу повышается интерес со стороны западных инвестиционных фондов, которые наращивают свои позиции в акциях FRHC. На сегодня мы единственная компания из Казахстана, которая торгуется на американском рынке. Поэтому мы представляем там не только наш холдинг, но и страну. Мы и дальше будем оправдывать ожидания наших инвесторов и партнеров,

– говорит Тимур Турлов.

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Слова генерального директора холдинга подтверждают последние финансовые данные за третий финансовый квартал 2020 года (2019 календарный год).

Активы Freedom Holding Corp. выросли до 523,2 млн долларов – на 49,1% с марта 2019 года.

выросли до 523,2 млн долларов – на 49,1% с марта 2019 года. Собственный капитал повысился на 21,25% и составил 142,6 млн долларов за счет увеличения нераспределенной прибыли до уровня 62 млн долларов (рост на 49,42%).

повысился на 21,25% и составил 142,6 млн долларов за счет увеличения нераспределенной прибыли до уровня 62 млн долларов (рост на 49,42%). Чистая выручка возросла и составляет 91,8 млн долларов (77,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018).

возросла и составляет 91,8 млн долларов (77,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018). EBITDA увеличилась почти в пять раз – до 25,192 млн долларов, что повлияло на повышение чистой прибыли до уровня 20,9 млн долларов (в 4,88 раза).

увеличилась почти в пять раз – до 25,192 млн долларов, что повлияло на повышение чистой прибыли до уровня 20,9 млн долларов (в 4,88 раза). Показатель EPS (прибыль на акцию) составил на конец 2019 года 0,36 доллара (в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года).