Через пандемію ціна на пальмову олію значно зросла у порівнянні з 2011 роком. Проте експерти вважають, що це ще не кінцева точка росту та прогнозують й подальше зростання ціни на продукт.

На початку січня 2021 року ціна ф’ючерсів за тону пальмової олії досягла показника у 961 долар на біржі Bursa Malaysia. Такий показник є найвищим, починаючи з серпня 2011 року, а з травня 2020 року ціна зросла більше ніж на 100%, про що повідомили РБК, посилаючись на The Wall Street Journal.

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Що спричинило ріст попиту на пальмову олію

11 січня 2021 року Малайзія ввела новий локдаун, що має тривати що найменше два тижні. У зв’язку з чим, керівник відділу аналізу сирих товарів Fitch Solutions Аурелі Бріч заявив, що обмеження виробництва у Малайзії скоріш за все ще більше загострить проблеми з постачанням та створить логістичні складності з транспортування олії до портів.

Період стійкого зростання ціни на пальмову олію виник через засуху, що була торік і яка значно повпливала на ринок соняшникової та ріпакової олії. Погодне явище Ла-Нінья, що прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі, а особливо на екваторіальну зону Тихого океану, може вплинути на виробництво сої в Південній Америці, у найближчі місяці.

Китай вирішив не стояти осторонь від ажіотажу зростання цін на пальмову олію. Так КНР нарощує закупки з літа 2020 року. Імпорт Піднебесної у період з серпня по грудень зріс на 9%.

Де використовується пальмова олія

Пальмова олія використовує багато великих транснаціональних виробників продуктів у виробництві досить широкого кола товарів. Так пальмова олія присутня у складі наступних продуктів: печиво, шоколад, декоративна косметика, догляд за шкірою тіла, та навіть є ключовою сировиною для виробництва біодизеля. Серед компаній, що використовують у виробництві своїх продуктів пальмову олію можна зазначити такі, як: Mondelez International Inc та Nestlé SA.

Основним постачальником пальмової олії наразі є Малайзія та Індонезія, які виробляють 84% сировини на просторах світового ринку. Варто зазначити, світова пандемія викликала дефіцит робочої сили, що призвело до скорочення виробництва.

Китай та Індія, які є основними споживачами пальмової олії, купують все більші об’єми сировини, через що результати запасу пальмової олії у Малайзії знизились до небувалих показників.