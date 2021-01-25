Из-за пандемии цена на пальмовое масло значительно выросла по сравнению с 2011 годом. Однако эксперты считают, что это еще не конечная точка роста и прогнозируют и дальнейший рост цены на продукт.

В начале января 2021 года цена фьючерсов за тонну пальмового масла достигла показателя в 961 доллар на бирже Bursa Malaysia. Такой показатель является самым высоким, начиная с августа 2011 года, а с мая 2020 года цена выросла более чем на 100%, о чем сообщили РБК, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Читай также Быть ли в Украине второму уровню пенсионной системы: планы правительства и чего ожидать

Что повлекло рост спроса на пальмовое масло

11 января 2021 года Малайзия ввела новый локдаун, который должен продлится по меньшей две недели. В связи с чем, руководитель отдела анализа сырых товаров Fitch Solutions Аурели Брич заявил, что ограничения производства в Малайзии скорее всего еще больше обострит проблемы с поставками и создаст логистические сложности по транспортировке масла в порты.

Период устойчивого роста цены на пальмовое масло возник из-за засухи, которая была в прошлом году и значительно повлияла на рынок подсолнечного и рапсового масла. Погодное явление Ла-Нинья, прямо или косвенно влияет на погоду значительной части Земли, а особенно на экваториальную зону Тихого океана, может повлиять на производство сои в Южной Америке, в ближайшие месяцы.

Китай решил не стоять в стороне от ажиотажа роста цены на пальмовое масло. Так КНР наращивает закупки с лета 2020 года. Импорт Поднебесной в период с августа по декабрь вырос на 9%.

Где используют пальмовое масло

Пальмовое масло используют много крупных транснациональных производителей продуктов в производстве достаточно широкого круга товаров. Так пальмовое масло присутствует в составе следующих продуктов: печенье, шоколад, декоративная косметика, уход за кожей тела, и даже является ключевым сырьем для производства биодизеля. Среди компаний, использующих в производстве своих продуктов пальмовое масло, можно отметить такие, как: Mondelez International Inc и Nestlé SA.

Основным поставщиком пальмового масла в настоящее время является Малайзия и Индонезия, которые производят 84% сырья на просторах мирового рынка. Стоит отметить, мировая пандемия вызвала дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства.

Китай и Индия, которые являются основными потребителями пальмового масла, покупают все большие объемы сырья, из-за чего результаты запаса пальмового масла в Малайзии снизились до небывалых показателей.