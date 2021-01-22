Правительство планирует развивать фондовый рынок Украины для обеспечения запуска второго уровня пенсионной системы.

В начале декабря 2020 года, глава Министерства социальной политики Украины, Марина Лазебная заявила о том, что обязательных накопительных пенсий в Украине не будет еще как минимум до 2022 года, однако премьер-министр Денис Шмыгаль все же надеется, что Верховная Рада примет, вскоре, ряд законов, которые будут направлены на поддержку второго уровня пенсионной реформы в Украине. Что это будет означать для украинцев и чего следует ожидать рассказали эксперты "Фридом Финанс".

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Пенсионная система в Украине

Формально Пенсионная система (ПС) Украине состоит из трех уровней пенсионного обеспечения. Теоретически такая система должна позволять не только диверсифицировать риски (накопления будут формироваться из трех независимых источников), но и приумножить будущие пенсионные выплаты украинцев. Более подробно о каждом из трех уровней пенсионного обеспечения.

Первый уровень пенсионного обеспечения (солидарная система) обеспечивается путем отчислений в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ЕСВ по заработной плате граждан. Полученные средства перераспределяются ПФУ в пользу имеющихся пенсионеров.

Сегодня солидарная система содержит 99,37% пенсионных активов украинцев, которым не может обеспечить достойный уровень пенсии. По состоянию на 2020 год средняя пенсия в Украине составляла 3400 грн, или только 35,2% " чистой " средней заработной платы (9650 грн). В 2020 году дефицит ПФУ составил более 180 млрд грн, или 60% его доходов.

Второй уровень пенсионного обеспечения (обязательная накопительная система) предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника на его персональный счет в выбранном негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или накопительные фонды. Именно этот уровень правительства пытаться запустить уже в четвертый раз.

Третий уровень пенсионного обеспечения (система добровольного негосударственного пенсионного обеспечения) представленный НПФ, которых сейчас в Украине зарегистрировано 63. Пенсионные взносы в НПФ осуществляются на добровольных началах, а средства учитываются на персональных пенсионных счетах. Также на них начисляется доход от инвестиционной деятельности. Осуществляя взносы в НПФ, физические и юридические лица имеют право на получение налоговых льгот.

Сейчас НПФ по объему активов занимают лишь 0,63% ПС Украины. По состоянию на 1 апреля 2020 основными инструментами инвестирования НПФ были гарантированы Правительством ценные бумаги, составляющих 43% вложений и банковские депозиты – 41,5%.

Пенсионная система: опыт других стран

Довольно много ведущих стран мира уже эффективно используют пенсионную систему, которую в Украине только хотят ввести. Ключевой характеристикой ПС ведущих стран есть та самая трехуровневая структура, которой стремится достичь и Украины. Стоит заметить, что подобная система действует и в США. Среди стран, являющихся обладателями самой успешной ПС, согласно исследованиям консалтинговой фирмы Mercer, являются:

Нидерланды . Стоит отметить, что страна, по состоянию на 2019 год, является лидером по успешному внедрению ПС.

. Стоит отметить, что страна, по состоянию на 2019 год, является лидером по успешному внедрению ПС. Дания ,

, Австралия ,

, Швеция ,

, Норвегия ,

, Швейцария ,

, Германия.

Однако, от накопительной пенсионной системы отказался уже ряд стран, которые еще недавно ее только вводили, а именно:

Аргентина , где в течение 14 лет действовала накопительная система, однако как оказалось, со временем, не оправдала возложенных на нее надежд. Так, за весь срок функционирования системы, треть общей суммы пошла на административные расходы, из-за чего показатель инвестиционного дохода нередко имел отрицательное значение.

, где в течение 14 лет действовала накопительная система, однако как оказалось, со временем, не оправдала возложенных на нее надежд. Так, за весь срок функционирования системы, треть общей суммы пошла на административные расходы, из-за чего показатель инвестиционного дохода нередко имел отрицательное значение. Венгрия . Накопительная система в стране перестала действовать еще в 2010 году.

. Накопительная система в стране перестала действовать еще в 2010 году. Латвия и Литва . Здесь ставку взносов во второй уровень ПС в течение нескольких лет постепенно снижали до 2%.

. Здесь ставку взносов во второй уровень ПС в течение нескольких лет постепенно снижали до 2%. Эстония . В стране со временем опустили до отметки ноль.

. В стране со временем опустили до отметки ноль. Чехия в начале 2016 года объявила о ликвидации накопительной системы, действовавшей в стране с 2013 года и имела второй уровень ПС.

Риски второго уровня ПС для Украины

Международные эксперты все же советуют Украине подождать с внедрением накопительного уровня ПС, о чем сообщили в письме МВФ осенью 2020 года. В частности, такая позиция имеет место, из-за ряда следующих рисков:

низкий уровень зарплат и, соответственно, будущих взносов;

слабое развитие национальных финансовых институтов, в первую очередь – фондового рынка;

малый выбор эффективных фондов инвестирования;

потенциально высокие административные расходы которые могут привести к уменьшению размера пенсионных выплат;

отсутствие в Украине инструментов обеспечения сохранности пенсионных средств и действенного контроля за их использованием, что является одной из крупнейших угроз.

Финансирование накопительной части пенсии будет происходить следующим образом:

путем отчисления по 2% по единому социальному взносу, который на данный момент составляет 22%,

налог на доходы физических лиц, в настоящее время составляет 18%.

Позиция премьер-министра Украины по поводу ПС

Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что стратегия внедрения второго уровня пенсионного обеспечения уже разработана Министерством социальной политики. Более того, сейчас все нюансы согласованы и поддержаны профильным комитетом Верховной Рады.

Господин Шмыгаль отмечает, что желает видеть нормальное функционирование фондового рынка уже в следующем году, поскольку считает, что именно его отсутствие препятствует развитию накопительной системы ПС. Однако, из-за огромного объема необходимой работы и учитывая бюрократическую составляющую, весь процесс может занять до трех лет.

Также премьер-министр добавил, что НКЦБФР, ЕБРР, USAID (Агентство США по международному развитию) и АСС (Американская торговая палата) готовы подписать совместный меморандум относительно решения данной проблемы.

Закон Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении"

Согласно закону Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении", размещать на банковских депозитных счетах более 50% общей стоимости пенсионных активов запрещено, зато НПФ имеют право вкладывать средства среди прочего в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, акции украинских и иностранных эмитентов, а также ипотечные облигации.

Мнения экспертов по поводу ПС

Эксперты "Фридом Финанс" считают, что несмотря на достаточно серьезные риски внедрения обязательной накопительной системы в Украине, сама идея этого шага способна запустить восстановление национального фондового рынка, что в любом случае положительно отразится на экономическом развитии страны. Кроме того, на фоне нежизнеспособности солидарной системы в Украине в современных условиях внедрения обязательных отчислений на персональные счета граждан без увеличения налоговой нагрузки на бизнес-сектор кажется достаточно логичным и даже необходимым шагом.