Уоррен Баффет продал часть акций ведущего банка США: что повлияло на решение инвестора
Компания Berkshire Hathaway, которой владеет инвестор и миллиардер Уоррен Баффет, продала часть акций американского банка Wells Fargo. В результате доля предприятия Баффета в банке снизилась до 3,3% – это примерно 40%.
Теперь Berkshire Hathaway владеет 137,6 миллионами акций Wells Fargo, сообщает РБК со ссылкой на иностранные источники. Общая стоимость такого количества ценных бумаг банка составляет 3,4 млрд долларов.
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Почему Уоррен Баффет решил избавиться от акций Wells Fargo
В собственности Berkshire Hathaway была самая большая доля акций Wells Fargo. Сумма пакета ценных бумаг банка, которыми владела компания Уоррена Баффета, составляла 32 миллиарда долларов.
Постепенно Berkshire начала отказываться от акций банковского учреждения из-за скандалов, которые сильно ударили по репутации Wells Fargo.
Негативно на акции банка повлияла и пандемия коронавируса. С начала 2020 года котировки Wells Fargo опустились на 50%.
В прошлую среду, 2 сентября 2020 года, агентство Moody's понизило рейтинг Wells Fargo со "стабильного" до "негативного". Такое ухудшение прогноза эксперты организации объяснили медленными реформами управления банка.
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Как изменились инвестиционные предпочтения Berkshire Hathaway
Компания Уоррена Баффета в течение последних месяцев пересмотрела свои инвестиции в финансовый сектор.
- Berkshire Hathaway снизила долю в банке JPMorgan Chase и финансовой группе PNC Financial Services.
- Также холдинг Баффета полностью продал свою долю в еще одну крупном банке США – Goldman Sachs.
- В то же время, Berkshire вложила больше денег в активы Bank of America.
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