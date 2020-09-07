Компанія Berkshire Hathaway, якою володіє інвестор і мільярдер Воррен Баффет, продала частину акцій американського банку Wells Fargo. У результаті частка підприємства Баффета знизилася до 3,3% – це приблизно 40%.

Тепер Berkshire Hathaway володіє 137,6 мільйонами акцій Wells Fargo, повідомляє РБК із покликанням на іноземні джерела. Загальна вартість такої кількості цінних паперів банку становить 3,4 мільярда доларів.

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Чому Воррен Баффет вирішив позбутися акцій Wells Fargo

У власності Berkshire Hathaway була найбільша частка акцій Wells Fargo. Сума пакету цінних паперів банку, якими володіла компанія Воррена Баффета, становила 32 мільярди доларів.

Поступово Berkshire почала відмовлятися від акцій банківської установи через скандали, які сильно вдарили по репутації Wells Fargo.

Зокрема, у 2016 році стало відомо, що банк відкриває рахунки від імені власних клієнтів без їхньої згоди. Після цього скандалу Воррен Баффет втратив 1,4 мільярда доларів через падіння вартості акцій Wells Fargo.

Негативно на акції банку вплинула й пандемія коронавірусу. З початку 2020 року котирування Wells Fargo опустилися на 50%.

Минулої середи, 2 вересня 2020 року, агентство Moody's знизило рейтинг Wells Fargo зі "стабільного" до "негативного". Таке погіршення прогнозу експерти організації пояснили повільними реформами управління банку.

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Як змінилися інвестиційні уподобання Berkshire Hathaway

Компанія Воррена Баффета впродовж останніх місяців переглянула свої інвестиції у фінансовий сектор.