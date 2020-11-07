Состояние самых богатых людей Китая резко выросло вопреки пандемии: в чем секрет их успеха
Общий размер состояния самых богатых китайцев вырос на 820 миллиардов долларов в течение года. Так, богатые американцы в течение этого периода разбогатели только на 240 миллиардов долларов. На рост капитала жителей Китая повлиял бум на рынке IPO и значительный рост интернет-торговли.
Несмотря на пандемию коронавируса, состояние 400 самых богатых китайцев выросло на 64% в течение года, достигнув 2,11 триллиона долларов, о чем сообщает американское издание Forbes.
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Рейтинг самых богатых китайцев
В течение одного года вырос и минимальный размер состояния, необходимого для того, чтобы попасть в рейтинг самых богатых китайцев. В частности, этот показатель увеличился с 1 миллиарда долларов до 1,55 миллиарда долларов.
Такой резкий скачок размера совокупного состояния жителей приближает Китай к тому, что государство, превзойдя США, может стать лидером с точки зрения объема капитала, сосредоточенного в собственности местных миллиардеров. В рейтинг самых богатых людей Китая попало 68 новых участников, тогда как в американский список – только 18 человек.
Китайцы-миллиардеры: лидеры рейтинга Forbes
На первом месте списка находится основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма, состояние которого выросло на 72%, достигнув 65,6 миллиарда долларов. Капитал миллиардера увеличивался преимущественно на фоне долгожданного IPO Ant Group – дочернего финтех-подразделения Alibaba. Однако, как известно, выход компании на фондовый рынок был остановленный.
Второе место рейтинга возглавляет Ма Хуатэн – генеральный директор китайского телекоммуникационного гиганта Tencent, владеющего популярным мессенджером WeChat. Состояние бизнесмена выросло на 53% в течение года – до 55,2 миллиарда долларов.
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Третья позиция принадлежит Чжуну Шаньшаню, который руководит производителем воды Nongfu Spring. Компания стала публичной в сентябре этого года. Кроме того, бизнесмен возглавляет фармацевтическое предприятие Beijing Wantai Biological Pharmacy, IPO которого состоялось еще в апреле. В результате состояние Чжуна Шаньшаня увеличилось на 52 миллиардов долларов – до 53,9 миллиарда долларов. В сентябре Чжун на небольшое время даже стал самым богатым человеком Китая.
Как происходили подсчеты?Рейтинг 400 самых богатых людей Китая сформирован на основе акционерной и финансовой информации, предоставленной самими участниками списка, их семьями, биржами, аналитиками и регуляторами. В отличие от глобального рейтинга Forbes, к китайскому списку также вошли семейные пары и некоторые бизнесмены, которые зарабатывают в КНР, однако являются гражданами юрисдикций за пределами материкового Китая.
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