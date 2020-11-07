Холдинг Berkshire Hathaway, генеральным директором которого является известный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, в третьем квартале 2020 года почти вдвое увеличила количество выкупленных собственных акций, чем во втором квартале этого года. Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в деятельность бизнеса Баффета.

Согласно информации CNBC, конгломерат Уоррена Баффета выкупил собственные акции на сумму в 9 миллиардов долларов. Об этом стало известно из финансового отчета Berkshire Hathaway, обнародованном в субботу, 7 ноября.

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Что известно о выкупе акций компании Баффета

Во втором квартале 2020 года холдинг осуществил выкуп своих акций на сумму в 5,1 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выкупа активов Berkshire достиг до 15,7 миллиарда долларов в 2020 году.

Так, в течение третьего квартала, холдинг Уоррена Баффета вложил деньги в акции класса A на сумму более 2,5 миллиарда долларов, а в ценные бумаги класса B – около 6,7 миллиарда долларов. Такие суммы превзошли прогноз крупного швейцарского финансового холдинга UBS – специалисты ожидали, что это число составит всего 3,2 миллиарда долларов.

Баффет активно занимается выкупом акций собственной же компании в сложные для ее операционной деятельности времена. Сейчас, когда мировая экономика пытается преодолеть последствия коронавируса, для бизнеса начался трудный период. В частности, предприятия, в которые вкладывает деньги Berkshire - это железнодорожная, страховая сферы, индустрия коммунальных услуг, тоже страдают от последствий COVID-19.

Финансовые показатели Berkshire Hathaway за третий квартал 2020 года

Операционная прибыль холдинга составила 5,478 миллиарда долларов , что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль Berkshire, которая учитывает большие инвестиции в публичные предприятия, такие как Apple, выросла более чем 82% в пересчете за год, достигнув 30,137 миллиарда долларов.

Apple, крупнейший пакет акций в собственности Berkshire, вырос в третьем квартале более чем на 26%. Доходность активов Coca-Cola увеличилась на 10,5% в течение этого периода.

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Мысли Уоррена Баффета относительно акций Berkshire

В своем ежегодном письме к акционерам, опубликованном ранее в этом году, Уоррен Баффет вместе с вице-председателем Berkshire Hathaway Чарли Мангером сообщали, когда будут выкупать акции холдинга.

Наши мысли сводились к следующему: Berkshire будет выкупать свои акции в случае, если мы с Чарли увидим, что активы холдинга будут продаваться дешевле, чем их реальная цена, или, когда в компании после завершения выкупа останется достаточно денег. Со временем мы хотим, чтобы количество акций Berkshire уменьшилась. Если скидка на акции будет увеличиваться, мы, вероятно, будем агрессивными в покупке акций,

– отметил Баффет.

Эти слова Уоррен Баффет повторил и на ежегодном собрании с акционерами Berkshire в мае.

Такой активный выкуп собственных акций холдингом Berkshire состоялся из-за того, что компания Оракула из Омахи, как называют Уоррена Баффета, в этом году сделала слишком мало больших шагов. В конце августа Баффет рассказал, что холдинг приобрел не более 5% акций пяти ведущих торговых компаний Японии: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., и Sumitomo Corp.

Общий объем наличности Berkshire Hathaway составляет 145,7 миллиарда долларов.