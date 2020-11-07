Холдинг Berkshire Hathaway, генеральним директором якого є відомий інвестор-мільярдер Воррен Баффет, у третьому кварталі 2020 року майже вдвічі збільшила кількість викуплених власних акцій, ніж у другому кварталі цього року. Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи в діяльність бізнесу Баффета.

Згідно з інформацією CNBC, конгломерат Воррена Баффета викупив власні акції на суму в 9 мільярдів доларів. Про це стало відомо з фінансового звіту Berkshire Hathaway, оприлюдненому в суботу, 7 листопада.

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Що відомо про викуп акцій компанії Баффета

У другому кварталі 2020 року холдинг здійснив викуплення своїх акцій на суму в 5,1 мільярда доларів. Таким чином, загальний обсяг викупу активів Berkshire досягла до 15,7 мільярда доларів у 2020 році.

Отож, упродовж третього квартала, холдинг Воррена Баффета вклав гроші в акції класу A на суму в понад 2,5 мільярда доларів, а в цінні папери класу B – близько 6,7 мільярда доларів. Такі суми перевершили прогноз великого швейцарського фінансового холдингу UBS щодо квартального викупу акцій усього на 3,2 мільярда доларів.

Баффет активно займається викупленням акцій власної ж компанії у складні для її операційної діяльності часи. Нині, коли світова економіка намагається подолати наслідки коронавірусу, для бізнесу почався скрутний період. Зокрема, підприємства, у які вкладає гроші Berkshire – це залізнична, страхова сфери, індустрія комунальних послуг, теж страждають від наслідків COVID-19.

Фінансові показники Berkshire Hathaway за ІІІ квартал 2020 р.

Операційний прибуток холдингу становив 5,478 мільярда доларів , що на 30% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

, що на 30% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Чистий прибуток Berkshire, яка враховує великі інвестиції в публічні підприємства, такі як Apple, зросла на понад 82% у перерахунку за рік, досягнувши 30,137 мільярдів доларів.

Apple, найбільший пакет акцій у власності Berkshire, зріс у третьому кварталі на понад 26%. Дохідність активів Coca-Cola збільшилася на 10,5% упродовж цього періоду.

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Думки Воррена Баффета щодо акцій Berkshire

У своєму щорічному листі до акціонерів, опублікованому раніше цього року, Воррен Баффет разом із віце-головою Berkshire Hathaway Чарлі Мангером повідомляли, коли викуповуватимуть акції холдингу.

Наші думки зводилися до наступного: Berkshire викуповуватиме свої акції у випадку, якщо ми з Чарлі вважатимемо, що активи холдингу продаватимуться дешевше, ніж їхня реальна ціна, або, коли в компанії після завершення викуплення залишиться достатньо грошей. С часом ми хочемо, щоб кількість акцій Berkshire зменшилася. Якщо знижка на акції збільшуватиметься, ми, ймовірно, станемо агресивнішими в купівлі акцій,

– зазначив Баффет.

Ці слова Воррен Баффет повторив і на щорічному зібранні з акціонерами Berkshire у травні.

Такий активний викуп власних акцій холдингом Berkshire відбувся через те, що компанія Оракула із Омахи, як ще називають Воррена Баффета, у цьому році зробила надто мало великих кроків. У кінці серпня Баффет розповів, що холдинг придбав не більше, ніж 5% акцій п’яти провідних торговельних компаній Японії: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., і Sumitomo Corp.

Загальний обсяг готівки Berkshire Hathaway становить 145,7 мільярда доларів.