Стало известно, какой из европейских городов самый привлекательный для инвесторов
Привлекательность Лондона как ведущего инвестиционного направления пока неизменна. Так, 99% инвесторов все еще хотят вкладывать деньги в город, а 79% – активно этим занимаются.
Такие результаты удалось получить во время первого большого опроса инвесторов со времени начала так называемого "коронакризиса", сообщает Europe Real Estate.
Также интересно: Миллиардные инвестиции: почему Великобритания решила поддержать велосипедистов
Почему инвесторов интересует Лондон
Так, опрос инвесторов свидетельствует о том, что столица Великобритании продемонстрировала лучшие показатели, чем другие регионы. Что здесь стало ключевым:
- доступ к мировым талантам;
- уровень и качество жизни;
- тесная связь с другими странами мира;
- привлекательность города с точки зрения комфортного места для ведения бизнеса.
Именно эти показатели стали основными для инвесторов несмотря на масштабный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также кризис в системе здравоохранения.
Однако инвесторы высказали пожелание увидеть детальный план властей Лондона по предотвращению восстановления пандемии. Об этом отметили 72% респондентов. Это будет больше стимулировать их благоприятно смотреть на город при принятии инвестиционных решений.
Неожиданные решения: Экс-жена Джеффа Безоса отдала часть своего состояния на благотворительность и сменила фамилию
Детали опроса
- Исследование проводили специалисты компании FTI Consulting. В нем приняли участие 506 ведущих инвесторов, управляющих активами в 850 млрд евро (1 трлн долларов).
-
IPO компании GoHealth: на биржу выходит разработчик инновационного сервиса для медстрахования10 июля , 19:41
-
Появится ли вакцина против коронавируса в 2020 году: стадии разработки и позиции регуляторов24 июля , 09:17
-
Нефть подорожала на фоне слабого доллара, однако ситуация на рынке нестабильна: что известно24 июля , 12:22