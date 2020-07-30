Привабливість Лондона як провідного інвестиційного напрямку поки незмінна. Так, 99% інвесторів все ще хочуть вкладати гроші в місто, а 79% – активно цим займаються.

Такі результати вдалося отримати під час першого великого опитування інвесторів з часу початку так званої "коронакризи", повідомляє Europe Real Estate.

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Чому інвесторів цікавить Лондон

Отож, опитування інвесторів свідчить про те, що столиця Великої Британії продемонструвала кращі показники, ніж інші регіони. Що тут стало ключовим:

доступ до світових талантів;

рівень і якість життя;

тісний зв'язок з іншими країнами світу;

привабливість міста з погляду комфортного місця для ведення бізнесу.

Саме ці показники стали основними для інвесторів попри масштабну економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, а також кризу в системі охорони здоров'я.

Однак інвестори висловили побажання побачити детальний план влади Лондона щодо запобігання відновлення пандемії. Про це зазначили 72% респондентів. Це більше стимулюватиме їх сприятливо дивитися на місто під час прийняття інвестиційних рішень.

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Деталі опитування