Стало відомо, яке з європейських міст найбільш привабливе для інвесторів
Привабливість Лондона як провідного інвестиційного напрямку поки незмінна. Так, 99% інвесторів все ще хочуть вкладати гроші в місто, а 79% – активно цим займаються.
Такі результати вдалося отримати під час першого великого опитування інвесторів з часу початку так званої "коронакризи", повідомляє Europe Real Estate.
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Чому інвесторів цікавить Лондон
Отож, опитування інвесторів свідчить про те, що столиця Великої Британії продемонструвала кращі показники, ніж інші регіони. Що тут стало ключовим:
- доступ до світових талантів;
- рівень і якість життя;
- тісний зв'язок з іншими країнами світу;
- привабливість міста з погляду комфортного місця для ведення бізнесу.
Саме ці показники стали основними для інвесторів попри масштабну економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, а також кризу в системі охорони здоров'я.
Однак інвестори висловили побажання побачити детальний план влади Лондона щодо запобігання відновлення пандемії. Про це зазначили 72% респондентів. Це більше стимулюватиме їх сприятливо дивитися на місто під час прийняття інвестиційних рішень.
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Деталі опитування
- Дослідження проводили спеціалісти компанії FTI Consulting. У ньому взяли участь 506 провідних інвесторів, які керують активами у 850 мільярдів євро (1 трильйон доларів).
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