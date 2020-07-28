Власти Великобритании инвестируют 2 млрд фунтов стерлингов в продвижение среди сограждан поездок на велосипедах.

План предполагает прокладку тысяч километров велодорожек, пересмотр стандартов велоинфраструктуры, доступные каждому программы обучения езде, расширение доступа к электровелосипедам, а также приобретение велосипедов по рецептам врачей общей практики, сообщает DW.

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Кроме того, обладателям старых велосипедов будут предоставлены ваучеры в размере 50 фунтов (55 евро – 24) на ремонт своего транспорта.

Интересно! Правительство Великобритании паралельно развернуло широкую кампанию против избыточного веса среди населения на фоне пандемии заболевания COVID-19. В сообщении британского кабмина ожирение было названо "бомбой замедленного действия".

Великобритания хочет стимулировать здоровый образ жизни и стать первым в мире государством, где появится город с нулевыми выбросами вредных веществ в транспортной сфере.

Езде на велосипеде и пешим прогулкам предстоит сыграть огромную роль в борьбе с некоторыми из крупнейших вызовов в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды, – заявил премьер-министр Борис Джонсон.