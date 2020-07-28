Влада Великобританії інвестує 2 млрд фунтів стерлінгів в просування серед співгромадян поїздок на велосипедах.

План передбачає тисяч кілометрів велодоріжок, перегляд стандартів велоінфраструктури, доступні кожному програми навчання, розширення доступу до електровелосипедів, а також придбання велосипедів за рецептами лікарів загальної практики, повідомляє DW.

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Крім того, власникам старих велосипедів будуть надані ваучери в розмірі 50 фунтів (близбко 55 євро – 24) на ремонт свого транспорту.

Цікаво! Уряд Великобританії паралельно розгорнуло широку кампанію проти надмірної ваги серед населення на тлі пандемії захворювання COVID-19. У повідомленні британського уряду ожиріння було названо "бомбою уповільненої дії".

Великобританія хоче стимулювати здоровий спосіб життя і стати першою в світі державою, де з'явиться місто з нульовими викидами шкідливих речовин в транспортній сфері.

Їзді на велосипеді і прогулянкам пішки доведеться зіграти величезну роль в боротьбі з найбільшими викликами в сферах охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища, – заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.