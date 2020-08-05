Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Google, которая приобрела производителя фитнес-браслетов Fitbit. В чем дело, читайте на Инвестиции 24.

Европейская комиссия объявила во вторник, что начала расследование предложения Google купить Fitbit, пишет CNBC.

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В чем обвиняют Google

Покупку в размере 2,1 миллиарда долларов согласовали еще в ноябре прошлого года. Однако ЕС обеспокоены, что таким шагом Google еще больше закрепит свое монопольное положение на рынке, в частности в рекламном бизнесе в интернете. Все потому, что компания может использовать данные Fitbit для персонализации рекламы, которую она показывает пользователям.

Наше расследование направлено на то, чтобы Google, который будет контролировать данные, собранные через устройства Fitbit, не нарушал конкуренцию,

– заявила Маргрет Вестагер, вице-президент Европейской комиссии.

Свое решение Европейская комиссия вынесет до 9 декабря.

Что известно о компании Fitbit

Американская компания Fitbit стала одним из ведущих производителей носящих устройств в мире с момента основания в 2007 году. Компания продала более 100 миллионов устройств и имеет 28 миллионов пользователей. Приобретение Fitbit помогло бы Google превзойти таких конкурентов, как Apple, Samsung, Huawei и Garmin на рынке носящих товаров.

Грозит ли решение Европейской комиссии Google

Европейская комиссия своим решением может сорвать покупку. Стараясь не нарушать антимонопольного законодательства ЕС, Google заявил, что не будет использовать данные фитнес-трекера для рекламных целей.

Это соглашение касается устройств, а не данных. Мы с самого начала поняли, что не будем использовать данные о здоровье пользователей Fitbit для объявлений Google,

– сказал представитель Google Год Остерлох.

Остерлох добавил, что на рынке смарт часов и фитнес-трекеров существует конкуренция: Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei, Xiaomi и многие другие предлагают многочисленные товары. В компании верят, что объединение усилий Google и Fitbit усилит конкуренцию и сделает эти продукты лучше.

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Что происходит на рынке смарт часов

По состоянию на конец 2018 году компания Apple владела примерно половиной мирового рынка смарт часов в пересчете на единицы поставляемых, сообщает Strategy Analytics. В настоящее время Google лицензирует свою операционную систему Wear для таких компаний, как Fossil, но не делает собственных смарт часов.