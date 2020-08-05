Європейська комісія розпочала антимонопольне розслідування щодо компанії Google, яка придбала виробника фітнес-браслетів Fitbit. В чому справа, читайте на Інвестиції 24.

Європейська комісія оголосила у вівторок, що розпочала розслідування пропозиції Google купити Fitbit, пише CNBC.

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У чому звинувачують Google

Покупку в розмірі 2,1 мільярда доларів узгодили ще в листопаді минулого року. Проте ЄС стурбовані, що таким кроком Google ще більше закріпить своє монопольне становище на ринку, зокрема в рекламному бізнесі в інтернеті. Все тому, що компанія може використати дані Fitbit для персоналізації реклами, яку вона показує користувачам.

Наше розслідування спрямоване на те, щоб Google, який контролюватиме дані, зібрані через пристрої Fitbit, не порушував конкуренцію,

– заявила Маргрет Вестагер, віцепрезидентка Європейської комісії.

Своє рішення Європейська комісія винесе до 9 грудня.

Що відомо про компанію Fitbit

Американська компанія Fitbit стала одним з провідних виробників носячих пристроїв у світі з моменту заснування в 2007 році. Компанія продала понад 100 мільйонів пристроїв і має 28 мільйонів користувачів. Придбання Fitbit допомогло б Google перевершити таких конкурентів, як Apple, Samsung, Huawei та Garmin на ринку носячих товарів.

Чи загрожує рішення Європейської комісії Google

Європейська комісія своїм рішенням може зірвати купівлю. Прагнучи не порушувати антимонопольного законодавства ЄС, Google заявив, що не використовуватиме дані фітнес-трекера для рекламних цілей.

Ця угода стосується пристроїв, а не даних. Ми з самого початку зрозуміли, що не будемо використовувати дані про здоров’я користувачів Fitbit для оголошень Google,

– сказав представник Google Рік Остерлох.

Остерлох додав, що на ринку смарт годинників та фітнес-трекерів існує конкуренція: Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei, Xiaomi та багато інших пропонують численні товари. У компанії вірять, що об'єднання зусиль Google та Fitbit посилить конкуренцію та зробить ці продукти кращими.

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Що відбувається на ринку смарт годинників

Станом на кінець 2018 року компанія Apple володіла приблизно половиною світового ринку смарт годинників у перерахунку на одиниці, що поставляються, повідомляє Strategy Analytics. В даний час Google ліцензує свою операційну систему Wear для таких компаній, як Fossil, але не робить власних смарт годинників.