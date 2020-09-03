Ряд опросов показывает, что кандидат в президенты США в 2020 году от Демократической партии Джо Байден, который еще до начала предвыборной гонки опережал действующего президента США Дональда Трампа, начал сдавать позиции. По информации ресурса Real Clear Politics, который ссылается на данные национальных опросов, Байден опережает Трампа на 6,2 процентных пункта.

По словам главного стратега по финансовым рынкам компании LPL Райана Детрика, динамика индекса акций крупнейших американских компаний S&P 500 за три месяца до выборов (дата выборов в США приходится на 3 ноября) со 100-процентной точностью с 1984 года и 87-процентной точностью с 1928 года прогнозировала, кто победит и станет следующим президентом США. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на иностранные источники.

Также интересно: Какой президент США принес инвесторам больше всего денег: инфографика

Как S&P 500 может определить результаты выборов

Как отмечает Детрик, положительная динамика S&P 500 и доходность активов, входящих в индекс, в трехмесячный период сигнализирует о "росте шансов на победу партии на выборах. Падение фондового рынка за такой же период, как правило, говорит о победе оппозиционной партии".

Вероятность ошибки есть всегда

В то же время, стратег признает, что рынок – это не экономика, а миллионы людей потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Именно эти факторы могут повлиять на точность системы определения результатов выборов с помощью S&P 500.

Детрик утверждает, что именно пандемия может привести к тому, что впервые за почти 100 лет "сигнал фондового рынка может быть неправильным". В частности, это произойдет тогда, когда акции и экономика США продолжат восстанавливаться в период до дня выборов.

По теме: В США оживает бизнес: новости индекса S&P 500

По словам эксперта LPL, динамика стоимости акций – один из факторов, который нужно учитывать при торговле в условиях нестабильности перед выборами в США в ноябре.

Кроме того, Детрик обратил внимание, что шансы на победу Дональда Трампа находятся под влиянием экономического спада из-за коронавируса. Стратег говорит, что как показывает история, когда до выборов происходила рецессия, действующий президент чаще проигрывает.