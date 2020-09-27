Европейский Союз перегружен банками, из-за чего страдает экономика Европы. И хотя число финансовых учреждений и снизилось с 8000 в 2015 году до около 6000 в 2020 году, они негативно влияют на общее экономическое положение.

О неблагоприятной ситуации в Европе через банковский сектор пишет Минфин с ссылкой на аналитиков европейских СМИ.

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В чем проблема

Согласно данным Европейской банковской федерации, на каждые 100 000 жителей стран еврозоны приходится 41 банковское отделение. Этот показатель примерно вдвое больше, чем в США.

В то же время, рентабельность инвестиций низкая во всех 27 странах, входящих в состав Европейского Союза.

В частности, рентабельность капитала 113 банков, которые контролирует Европейский центральный банк, в 2019 году опустилась с 6,2% до 5,2%. Такое снижение гораздо меньше, чем в большинстве американских и азиатских конкурентов.

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Как урегулировать ситуацию

После окончания финансового кризиса 2008 года наблюдалась устойчивая, но в целом ниспадающая тенденция к консолидации банков. В 2016 году стоимость сделок достигла минимума с 2000 года.

По словам Даниэле Нуи, экс-главы наблюдательного совета Европейского центробанка, из-за чрезмерного банковского обслуживания создаются слабые места в экономической системе. Поэтому регуляторы начали поощрять консолидацию в банковском секторе, которая замедлилась еще задолго до пандемии коронавируса.

1 сентября этого года Европейский центральный банк подготовил специальные указания по надзору за банковским слиянием, чтобы популяризировать этот процесс в Европе.