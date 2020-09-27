Європейський Союз перевантажений банками, через що страждає економіка Європи. І хоча число фінансових установ і знизилося з 8 тисяч у 2015 році до близько 6 тисяч у 2020 році, вони негативно впливають на загальне економічне становище.

Про несприятливу ситуацію в Європі через банківський сектор пише Мінфін із покликанням на аналітиків європейських ЗМІ.

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У чому проблема

Згідно з даними Європейської банківської федерації, на кожні 100 тисяч жителів країн єврозони припадає 41 банківське відділення. Цей показник приблизно вдвічі більший, ніж у США.

Водночас, рентабельність інвестицій низька у всіх 27 країнах, що входять до складу Європейського Союзу.

Зокрема, рентабельність капіталу 113 банків, які контролює Європейський центральний банк, у 2019 році опустилася з 6,2% до 5,2%. Таке зниження набагато менше, ніж у більшості американських і азійських конкурентів.

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Як врегулювати ситуацію

Після закінчення фінансової кризи 2008 року спостерігалася стійка, але загалом спадаюча тенденція до консолідації банків. У 2016 році вартість трансакцій досягла мінімуму з 2000 року.

За словами Даніеле Нуї, ексголови наглядової ради Європейського центробанку, через надмірне банківське обслуговування створюються слабкі місця в економічній системі. Тому регулятори почали заохочувати консолідацію в банківському секторі, яка уповільнилася ще задовго до пандемії коронавірусу.

1 вересня цього року Європейський центральний банк підготував спеціальні вказівки щодо нагляду за банківським злиттям, щоб популяризувати цей процес у Європі.