Акции Apple упали в цене на 4,21% на момент окончания сессии торгов. Причиной такого обвала стоимости активов техгиганта стало падение продаж iPhone в Китае. Сами инвесторы считают, что американская компания проигрывает конкуренцию азиатским производителям смартфонов.

Как говорится в финансовом отчете Apple, объемы продаж в Китае продукции компании достигла самого низкого уровня. Последний раз такой масштабный обвал продаж наблюдался в 2014 году.

Новости компаний: Бизнес Cisco стремительно развивается: аналитики рекомендуют инвестировать в акции компании

Apple на рынке Китая

Согласно данным купертиновского техгиганта, с июля по сентябрь этого года его выручка на рынке Китая опустилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,95 миллиарда долларов.

После этой новости акции компании резко подешевели. Поэтому после закрытия торгов 29 октября ценные бумаги Apple упали в цене на 4,21%, а сам производитель iPhone потерял 83 миллиардов долларов своей рыночной стоимости.

Китай является одним из важнейших регионов для бизнеса Apple. Поэтому такие неутешительные результаты, связанные с продажами в КНР, обеспокоили инвесторов. По информации Bloomberg, участники рынка убеждены, что азиатские производители смартфонов остаются главными конкурентами для купертиновского техгиганта.

Как объясняют ситуацию в Apple? Представители американской компании связывают падение уровня продаж в Китае с задержанием выпуска iPhone 12. Ведь из-за пандемии коронавируса Apple пришлось отложить презентацию новых смартфонов на октябрь. Кроме того, COVID-19 негативно сказался на цепи поставок продукции техгиганта в Китае.

Apple не является лидером на рынке 5G

Однако еще до начала пандемии разработка смартфонов с поддержкой 5G проходила в Apple гораздо медленнее, чем у большинства ее конкурентов. В частности, Samsung Electronics, Huawei, Xiaomi представили телефоны с поддержкой технологии пятого поколения мобильных сетей еще 2019 года.

Согласно данным исследовательской компании Strategy Analytics, первое место по продажам смартфонов с поддержкой 5G занимает Samsung и ее телефон Samsung Galaxy S20 + 5G. По подсчетам аналитиков, именно на эту модель приходится 9% выручки от продаж всех смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения мира. Вторую и третью позицию занимают тоже устройства Samsung других моделей.



Apple Store в Китае, посетители тестируют iPhone 12 / Фото Bloomberg

К теме о 5G: В ожидании революции 5G: в акции каких компаний инвестировать

Финансовые показатели Apple: последние данные

По результатам третьего квартала 2020 года, Apple удалось увеличить общий объем продаж на 1,03% – до 64,7 миллиарда долларов. Такой результат превзошел предыдущие прогнозы аналитиков, которые ожидали, что объем продаж будет находиться на уровне 63,5 миллиарда долларов.

Собственную неудачу на рынке Китая Apple компенсировала значительным ростом продаж компьютеров MАС – на 29,2%, планшетов iPad – на 46% и услуг – на 16,3%. Продажи iPhone наоборот упали на 21% – до 26,4 миллиарда долларов.

В компании пока не дают прогнозы по выручке на четвертый квартал. Финансовый директор Apple Лука Маэстре считает, что рост дохода техгаганта будет измеряться двузначными процентами. Также он добавил, что выручка от продажи iPhone тоже будет расти.

Если говорить о ценных бумагах Apple, то сервис Refinitiv рекомендует покупать акции техгиганта. В среднем аналитики считают, что на горизонте года котировки вырастут на 6,06% – до 122,31 за акцию.