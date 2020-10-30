Акції Apple впали в ціні на 4,21% на момент закінчення сесії торгів. Причиною такого обвалу вартості активів техногіганта стало падіння продажів iPhone у Китаї. Самі інвестори вважають, що американська компанія програє конкуренцію азійським виробникам смартфонів.

Як говориться у фінансовому звіті Apple, обсяги продажів у Китаї продукції компанії досягли найнижчого рівня. Востаннє такий масштабний обвал продажів спостерігався 2014 року.

Новини компаній: Бізнес Cisco стрімко розвивається: аналітики рекомендують інвестувати в акції компанії

Apple на ринку Китаю

Згідно з даними купертинівського техногіганта, з липня по вересень цього року його виручка на ринку Китаю опустилася на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 7,95 мільярда доларів.

Після цієї новини акції компанії різко подешевшали. Відтак після закриття торгів 29 жовтня цінні папери Apple впали в ціні на 4,21%, а сам виробник iPhone втратив 83 мільярдів доларів від своєї ринкової вартості.

Китай є одним із найважливіших регіонів для бізнесу Apple. Тому такі невтішні результати, пов’язані з продажами в КНР, стурбували інвесторів. За інформацією Bloomberg, учасники ринку переконані, що азійські виробники смартфонів залишаються головними конкурентами для купертинівського техногіганта.

Як пояснюють ситуацію в Apple? Представники американської компанії пов’язують падіння рівня продажів у Китаї із затриманням випуску iPhone 12. Адже через пандемію коронавірусу Apple довелося відкласти презентацію нових смартфонів на жовтень. Окрім того, COVID-19 негативно позначився на ланцюгу постачання продукції техногіганта до Китаю.

Apple не є лідером на ринку 5G

Однак ще до початку пандемії розробка смартфонів із підтримкою 5G проходила у Apple набагато повільніше, ніж у більшості її конкурентів. Зокрема, Samsung Electronics, Huawei, Xiaomi представили телефони з підтримкою технології п’ятого покоління мобільних мереж ще 2019 року.

Згідно з даними дослідницької компанії Strategy Analytics, перше місце за продажем смартфонів з підтримкою 5G займає Samsung і її телефон Samsung Galaxy S20+ 5G. За підрахунками аналітиків, саме на цю модель припадає 9% виручки від продажів усіх смартфонів з підтримкою мереж п’ятого покоління світу. Другу й третю позицію займають теж пристрої Samsung інших моделей.



Apple Store у Китаї, відвідувачі тестують iPhone 12 / Фото Bloomberg

До теми про 5G: В очікуванні революції 5G: в акції яких компаній інвестувати

Фінансові показники Apple: останні дані

За результатами третього кварталу 2020 року Apple вдалося збільшити загальний обсяг продажів на 1,03% – до 64,7 мільярда доларів. Такий результат перевершив попередні прогнози аналітиків, які очікували, що обсяг продажів перебуватиме на рівні 63,5 мільярда доларів.

Власну невдачу на ринку Китаю Apple компенсувала значним зростанням продажів комп’ютерів MАС – на 29,2%, планшетів iPad – на 46% і послуг – на 16,3%. Продажі iPhone навпаки впали на 21% – до 26,4 мільярда доларів.

У компанії поки не дають прогнози щодо виручки на четвертий квартал. Фінансовий директор Apple Лука Маестрі вважає, що зростання доходу техногіганта вимірюватиметься двозначними відсотками. Також він додав, що виручка від продажу iPhone теж зростатиме.

Якщо говорити про цінні папери Apple, то сервіс Refinitiv рекомендує купувати акції техногіганта. У середньому аналітики вважають, що на горизонті року котирування зростуть на 6,06% – до 122,31 за акцію.