Швейцарська компанія Nestle, яку вважають однією з найбільших в світі по виробництву продуктів харчування, планує в найближчі десять років направити більше 787 мільйонів доларів на сталий розвиток свого популярного бренду кави Nescafe.

Ця сума – вдвічі більше, ніж інвестиції компанії за останні десять років. А все через те, що компанія планує до 2025 року виробляти 100% кави Nescafe, відстежуючи весь ланцюжок поставок до окремо взятих фермерів, повідомляє Bloomberg.

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Окрім того, Nescafe планує використовувати пакувальні матеріали, що не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Керівництво підрозділу по виробництву кави та напоїв Nestle зазначило, що програма має три пріоритети:

збільшення доходів фермерів,

скорочення викидів вуглецю,

перехід до переробленого упакування.

До того ж, компанія продовжує працювати над остаточним обсягом інвестицій.

Що відомо про Nestle? Це один з найбільших в світі виробників продуктів харчування зі штаб-квартирою в Веве (Швейцарія). Компанія випускає шоколадні та кондитерські вироби, готові сніданки, корм для домашніх тварин, дитяче та лікувальне харчування, каву, мінеральну воду тощо.



Її портфель включає більше 2 тисяч брендів, в тому числі марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.



Додамо, що на початку 2021 року корпорація Nestlе запустила в Україні продаж кави під брендом Starbucks і розраховує зайняти провідні позиції в преміум-сегменті меленої та зернової кави.