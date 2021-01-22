Швейцарская компания Nestle, которую считают одной из крупнейших в мире по производству продуктов питания, планирует в ближайшие десять лет направить более 787 миллионов долларов на устойчивое развитие своего популярного бренда кофе Nescafe.

Эта сумма – вдвое больше, чем инвестиции компании за последние десять лет. А все потому, что компания планирует к 2025 году производить 100% кофе Nescafe, отслеживая всю цепочку поставок в отдельно взятых фермеров, сообщает Bloomberg.

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Кроме того, Nescafe планирует использовать упаковочные материалы, не наносящие вреда окружающей среде.

Руководство подразделения по производству кофе и напитков Nestle отметил, что программа имеет три приоритета:

увеличение доходов фермеров,

сокращение выбросов углерода,

переход к переработанного упаковки.

К тому же, компания продолжает работать над окончательным объемом инвестиций.

Что известно о Nestle? Это один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и тому подобное. Ее портфель включает более 2 тысяч брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.



Добавим, что в начале 2021 корпорация Nestlе запустила в Украине продажу кофе под брендом Starbucks и рассчитывает занять ведущие позиции в премиум-сегменте молотого и зернового кофе.