Центральні банки утримують процентні ставки на низькому рівні з 2008 року в спробі прискорити інфляцію. Але ці дії не підштовхнули зростання споживчих цін до таргетів регуляторів.

На думку аналітиків з Morgan Stanley, є істотна різниця між поточним економічним спадом, викликаним пандемією, і глобальною фінансовою кризою 2008 року, і це може привести до зростання споживчих цін, чого більшість інвесторів не очікує, передає CNBC.

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Багато учасників ринку вважають, що проблема коронавірусу навряд чи істотно змінить цю ситуацію через рекордні масштаби економічного шоку і високий рівень безробіття.

В останнє десятиліття країни з розвиненою економікою боролися з пригніченою інфляцією. Це означає, що поступове зростання споживчих цін, які вважаються нормальним з економічної точки зору, не відбувається.

Оскільки економіка США і світові економіки знаходяться в центрі однієї з найглибших рецесій і рекордного виробничого провалу, більшість інвесторів, з якими ми спілкувалися, ставили під сумнів актуальність попередження про збільшені інфляційні ризики, – попередили у Morgan Stanley.

Morgan Stanley вважає, що величезні суми грошей, вкладені в збереження робочих місць і підтримку безробітних, здатні змінити динаміку інфляції.

Конгрес США в даний час обговорює другий раунд даних стимулів в розмірі 1,2 трлн доларів, спрямованих на підтримку американців, які переживають наслідки економічного шоку, викликаного пандемією.

На думку інвестбанку, збільшення грошової маси за допомогою подібних фіскальних програм потенційно більш інфляційно, ніж прийнято вважати. "Це означає, що внутрішні ставки можуть зрости", – відзначили в Morgan Stanley.