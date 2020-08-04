Центральные банки удерживают процентные ставки на низком уровне с 2008 года в попытке ускорить инфляцию. Но эти действия не подтолкнули рост потребительских цен к таргетам регуляторов.

По мнению аналитиков из Morgan Stanley, есть существенная разница между текущим экономическим спадом, вызванным пандемией, и глобальным финансовым кризисом 2008 года, и это может привести к росту потребительских цен, чего большинство инвесторов не ожидает, сообщает CNBC.

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Многие участники рынка считают, что проблема коронавируса вряд ли существенным образом изменит данную ситуацию из-за вызванных глобальной пандемией рекордных масштабов экономического шока и более высокого уровня безработицы.

В последнее десятилетие страны с развитой экономикой боролись с подавленной инфляцией. Это означает, что постепенный рост потребительских цен, который считается нормальным с экономической точки зрения, не происходит.

Поскольку экономика США и мировые экономики находятся в центре одной из самых глубоких рецессий и рекордного производственного провала, большинство инвесторов, с которыми мы общаемся, ставят под сомнение актуальность нашего предупреждения о возросших инфляционных рисках, — говорится в аналитической записке Morgan Stanley.

Morgan Stanley считает, что огромные суммы денег, вложенные в сохранение рабочих мест и поддержку безработных, способны изменить динамику инфляции.

Конгресс США в настоящее время обсуждает второй раунд данных стимулов в размере 1,2 трлн долларов, направленных на поддержку американцев, переживающих последствия экономического шока, вызванного пандемией.

По мнению инвестбанка, увеличение денежной массы с помощью подобных фискальных программ потенциально более инфляционно, чем принято считать. "Это означает, что внутренние ставки могут вырасти", — отметили в Morgan Stanley.