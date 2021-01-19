Китайська компанія Tencent купила платформу аудіокниг Lazy Audio за 415 мільйонів доларів
Китайська Tencent Music заявила про придбання платформи аудіокниг Lazy Audio. Компанія заплатила готівкою 415 мільйонів доларів, а також надасть винагороди за акціонерний капітал керівництву платформи після купівлі.
Tencent Music купила платформу аудіокниг, бо намагається розширити свою бібліотеку контенту, щоб поставити платний доступ. Компанії розраховують закрити операцію купівлі в першій половині 2021 року, повідомило видання Variety.
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Tencent Music пояснив, що Lazy Audio продовжуватиме свою незалежну діяльність, будучи важливим компонентом загальної стратегії Tencent Music. Після завершення придбання компанія консолідує інвестиції в Lazy Audio та надасть платформі повний доступ до провідних технологій та реклами.
Ми очікуємо, що це стратегічне придбання значно поглибить нашу довгострокову присутність у швидкозростаючій аудіоіндустрії в Китаї,
– заявив генеральний директор Tencent Music Куссі Панг.
Що відомо про платформу Lazy Audio?Цей сервіс заснований у 2012 році. Там, крім аудіокниг, розміщуються китайські комедії, подкасти та радіошоу. Його дохід надходить від продажів з оплатою за підписки і рекламу.
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