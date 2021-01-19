Китайська Tencent Music заявила про придбання платформи аудіокниг Lazy Audio. Компанія заплатила готівкою 415 мільйонів доларів, а також надасть винагороди за акціонерний капітал керівництву платформи після купівлі.

Tencent Music купила платформу аудіокниг, бо намагається розширити свою бібліотеку контенту, щоб поставити платний доступ. Компанії розраховують закрити операцію купівлі в першій половині 2021 року, повідомило видання Variety.

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Tencent Music пояснив, що Lazy Audio продовжуватиме свою незалежну діяльність, будучи важливим компонентом загальної стратегії Tencent Music. Після завершення придбання компанія консолідує інвестиції в Lazy Audio та надасть платформі повний доступ до провідних технологій та реклами.

Ми очікуємо, що це стратегічне придбання значно поглибить нашу довгострокову присутність у швидкозростаючій аудіоіндустрії в Китаї,

– заявив генеральний директор Tencent Music Куссі Панг.