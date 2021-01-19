Китайская Tencent Music заявила о приобретении платформы аудиокниг Lazy Audio. Компания заплатила наличными 415 миллионов долларов, а также предоставит вознаграждения за акционерный капитал руководству платформы после покупки.

Tencent Music купила платформу аудиокниг, так как пытается расширить свою библиотеку контента, чтобы поставить платный доступ. Компании рассчитывают закрыть сделку купли в первой половине 2021, сообщило издание Variety.

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Tencent Music пояснил, что Lazy Audio продолжать свою независимую деятельность, будучи важным компонентом общей стратегии Tencent Music. После завершения приобретения компания консолидирует инвестиции в Lazy Audio и предоставит платформе полный доступ к передовых технологий и рекламы.

Мы ожидаем, что это стратегическое приобретение значительно углубит наше долгосрочное присутствие в быстрорастущих аудиоиндустрии в Китае,

– заявил генеральный директор Tencent Music Кусси Панг.