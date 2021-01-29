Інвестиції в компанію по виробництву косметики і парфумерії Dzintars, яку придбав восени 2020 року естонський бізнесмен Олег Осиновський, склали 6 мільйонів євро. А в 2021 році планується додаткові інвестиції і розвиток бренду у сумі 10 мільйонів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Де бренд візьме інвестиції на 10 мільйонів євро? Повідомляється, що це будуть власні кошти Осиновського і взятий у банку кредит.

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Він сказав, що як акціонер, не братиме участі в операційній діяльності, адже його завдання – забезпечувати ресурси. Інвестор заявив, що хоче зробити Brieger всесвітньо відомим брендом класу "люкс", який зможе конкурувати, наприклад, з L'Oreal.

Так, я хочу зробити більш відомою і Латвію. На продуктах, які з'являться в магазинах вже в березні 2021 року, буде латвійський прапор, і я хочу експортувати продукцію з латвійським прапором в США, Китай і на інші ринки,

– розповів Осиновський.

Чому естонець вирішив купити бренд без інвестицій? Бізнесмен пояснив рішення про покупку цієї компанії тим, що бренд Dzintars має 170-річну історію і широко відомий.

"Тому коли з'явилася можливість купити ці активи, я побачив в цьому реальний виклик і можливості, оскільки зараз для мене важливо зробити щось таке, чим я можу пишатися", – сказав Осиновський.

За його словами, реалізація продукції оновленої фабрики почнеться вже в березні, а першими ринками збуту стануть країни Балтії.

Після цього, продукти бренду Dzintars будуть постачати в ті країни, де він відомий, а паралельно освоюватимуть нові ринки. При цьому компанія не буде створювати фірмові магазини, а буде продавати продукцію в інтернеті і співпрацювати з торговими мережами.