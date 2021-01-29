Инвестор вложит 16 миллионов евро в новый бренд Dzintars, чтобы сделать его конкурентом L'Oreal
Инвестиции в компанию по производству косметики и парфюмерии Dzintars, которую приобрел осенью 2020 эстонский бизнесмен Олег Осиновский, составили 6 миллионов евро. А в 2021 году планируется дополнительные инвестиции и развитие бренда в сумме 10 миллионов.
Источник: Інтерфакс-Україна
Где бренд примет инвестиции на 10 миллионов евро? Сообщается, что это будут собственные средства Осиновского и взят в банке кредит.
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Он сказал, что как акционер, не будет участвовать в операционной деятельности, ведь его задача – обеспечивать ресурсы. Инвестор заявил, что хочет сделать Brieger всемирно известным брендом класса "люкс", который сможет конкурировать, например, с L'Oreal.
Да, я хочу сделать более известной и Латвию. На продуктах, которые появятся в магазинах уже в марте 2021, будет латвийский флаг, и я хочу экспортировать продукцию с латвийским флагом в США, Китай и на другие рынки,
– рассказал Осиновский.
Почему эстонец решил купить бренд без инвестиций? Бизнесмен объяснил решение о покупке этой компании тем, что бренд Dzintars имеет 170-летнюю историю и широко известен.
"Поэтому когда появилась возможность купить эти активы, я увидел в этом реальный вызов и возможности, поскольку сейчас для меня важно сделать что-то, чем я могу гордиться", – сказал Осиновский.
По его словам, реализация продукции обновленной фабрики начнется уже в марте, а первыми рынками сбыта станут страны Балтии.
После этого, продукты бренда Dzintars будут поставлять в те страны, где он известен, а параллельно осваивать новые рынки. При этом компания не будет создавать фирменные магазины, а будет продавать продукцию в интернете и сотрудничать с торговыми сетями.
Что известно о компании DzintarsВ начале января 2021 в регистре предприятий Латвии были внесены изменения - юридическое название Dzintars Production были изменены на H.A. Brieger. Так, владельцами H.A. Brieger – есть завод эстонского миллионера Олег Осиновский и долю акций имеет Asko R, принадлежащая Анастасии Удалова.
Неплатежеспособной фабрика Dzintars была объявлена в ноябре 2019 года. Поэтому в 2020 эстонский промышленный концерн Осиновского через завод приобрел активы Dzintars.
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