Дочірня компанія Amazon AWS, що належить Джеффу Безосу, планує придбати компанію DB Best, яку заснував українець Дмитро Балін.

Джерело: Liga.Tech

Інсайдери стверджують, що угода між дочірньою компанією Amazon Web Services (AWS) корпорації Amazon та компанією DB Best Technologies, з українським корінням, знаходиться на завершувальному етапі, проте наголосили, що угода ще не завершена.

До теми Українець Макс Левчин – новий мільярдер списку Forbes: що про нього відомо

Вірогідність угоди

Пресслужба компанії AWS опосередковано підтвердила наміри з приводу придбання компанії DB Best Technologies та повідомила виданню Liga.Tech, що співпрацює з компанією Дмитра Баліна ще з 2015 року, допомагаючи клієнтам перейти з застарілих комерційних баз даних на хмарні альтернативи. Так, разом з командою DB Best, компанія Безоса зможе прискорити міграцію баз даних та забезпечити кращий досвід для клієнтів по цілому світу. Варто зазначити, що компанія DB Best утрималась від коментаря стосовно майбутньої угоди.

Що відомо про DB Best DB Best Technologies заснував українець Дмитро Балін у 2002 році в Кремнієвій долині. Офіс в Україні у компанії з'явився у 2004 році, а, загалом, 5 з 8 офісів компанії знаходяться на Батьківщині засновника. У компанії працює 500 осіб станом на січень 2020 року, за словами Баліна. Співробітники компанії працюють у таких країнах, як: Україна (Київ), США, Велика Британія, Ізраїль та Польща. DB Best займається розробкою додатків, рішеннями для управління даних та міграції баз даних між такими платформами, як: Oracle, SAP, Amazon, Microsoft. За словами засновників компанії різні мови програмування, фреймовки, APls, бази даних, хмарні рішення є світом компанії DB Best, а головна задача – впевнитись, що при міграції все, що пов'язано з даними, у клієнтів "пробігло добре".

За оцінками аналітиків Dun & Bradstreet виручка з офісу в США складає 17 мільйонів доларів на рік.

Як DB Best зуміла зацікавити AWS

На думку експерта Володимира Лєбєдєва корпорації Amazon перш за все цікавий продукт DB Best для міграції баз даних під назвою Migration Platform. Оскільки, платформа допомагає прискорити проєкт по міграції, знизити ризики та собівартість. На думку пана Лєбєдєва, корпорація може обійтись без продукту від DB Best, проте, якщо Amazon придбає компанію, то платформа Migration Platform спростить багато речей, оскільки:

кожен рік додаються нові сервіси, що оптимізують чи автоматизують роботу з хмарою, що розробляє сама платформа чи купує;

платформа використовує для перенесення баз даних в інші хмари, а якщо до них Amazon буде мати прямий доступ, то корпорація зможе обмежити використання й таким чином отримає ще одну перевагу на ринку.

Після завершення угоди на співробітників компанії DB Best Technologies, скоріш за все, очікує переїзд до Гданська і на це є ряд причин: