Дочерняя компания Amazon AWS, принадлежащая Джеффу Безосу, планирует приобрести компанию DB Best, которую основал украинец Дмитрий Балин.

Источник: Liga.Tech

Инсайдеры утверждают, что соглашение между дочерней компанией Amazon Web Services (AWS) корпорации Amazon и компанией DB Best Technologies, с украинскими корнями, находится на завершающем этапе, однако отметили, что сделка еще не завершена.

Вероятность сделки

Пресс-служба компании AWS косвенно подтвердила намерения по поводу приобретения компании DB Best Technologies и сообщила изданию Liga.Tech, что сотрудничает с компанией Дмитрия Балина еще с 2015 года, помогая клиентам перейти с устарелых коммерческих баз данных на облачные альтернативы. Так, вместе с командой DB Best, компания Безоса сможет ускорить миграцию баз данных и обеспечить лучший опыт для клиентов по всему миру. Стоит отметить, что компания DB Best воздержалась от комментария относительно будущего соглашения.

Что известно о DB Best DB Best Technologies основал украинец Дмитрий Балин в 2002 году в Кремниевой долине. Офис в Украине у компании появился в 2004 году, а в целом 5 из 8 офисов компании находятся на родине основателя. В компании работает 500 человек по состоянию на январь 2020 года, по словам Балина. Сотрудники компании работают в таких країнах, как: Україна (Киев), США, Великобритания, Израиль и Польша. DB Best занимается разработкой приложений, решениями для управления данных и миграции баз данных между такими платформами, как: Oracle, SAP, Amazon, Microsoft. По словам основателей компании различные языки программирования, фреймовки, APls, базы данных, облачные решения являются миром компании DB Best, а главная задача – убедиться, что при миграции все, что связано с данными, у клиентов "пробежала хорошо".

По оценкам аналитиков Dun & Bradstreet выручка из офиса в США составляет 17 миллионов долларов в год.

Как DB Best сумела заинтересовать AWS

По мнению эксперта Владимира Лебедева корпорации Amazon прежде всего интересный продукт DB Best для миграции баз данных под названием Migration Platform. Поскольку платформа помогает ускорить проект по миграции, снизить риски и себестоимость. По мнению господина Лебедева, корпорация может обойтись без продукта от DB Best, однако, если Amazon приобретет компанию, то платформа Migration Platform упростит многие вещи, поскольку:

каждый год добавляются новые сервисы, оптимизирующие или автоматизирующие работу с облаком, которые разрабатывает сама платформа или покупает;

платформа использует для переноса баз данных в другие облака, а если к ним Amazon будет иметь прямой доступ, то корпорация сможет ограничить использование и таким образом получит еще одно преимущество на рынке.

После завершения сделки на сотрудников компании DB Best Technologies скорее всего ожидает переезд в Гданьск и на это есть ряд причин: