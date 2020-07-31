Податки в Каліфорнії: чому інвестори можуть виїхати з Кремнієвої долини
Підвищення податку для високооплачуваних фахівців в Каліфорнії призведе до зростання загальної ставки до 54%. Це може стати причиною втрати підприємців та інвесторів.
Представники демократів на законодавчих зборах штату Каліфорнія у США запропонували підвищити податок для найбільш високооплачуваних працівників, щоб допомогти тим, хто найбільш сильно постраждав від коронакризи, повідомляє CNBC.
Зокрема, фінансування спрямують на оплату шкіл і підтримку малого бізнесу. За підрахунками чиновників, підвищення податку дозволить отримувати більше 6 млрд доларів в рік.
Де вже ввели подібне?Вперше з такою ініціативою для покриття зростаючого дефіциту бюджету виступили в штаті Нью-Йорк, але Каліфорнія пропонує підняти податок вище за інших штатів. Гранична податкова ставка в Каліфорнії становить 13,3%. Після змін вона виросте до 16,8% при доході понад 5 млн доларів, а загальна ставка федеральних і місцевих податків збільшиться до 53,8%.
Каліфорнійці з високим заробітком не зможуть відняти суму нового податку з федеральних податкових декларацій.
Податок також буде застосовуватися до приросту капіталу, який становить значну частку доходів в сфері технологій. Оскільки все більше компаній дозволяють співробітникам працювати віддалено протягом наступного року, люди зможуть виїхати з Каліфорнії. Зміни можуть затвердити в серпні, тоді вони будуть застосовуватися до доходів, отриманих з січня 2020 року.
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