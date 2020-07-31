Повышение налога для высокооплачиваемых специалистов в Калифорнии приведет к росту общей ставки до 54%. Это может стать причиной исхода предпринимателей и инвесторов.

Представители демократов в законодательном собрании штата Калифорния предложили повысить налог для самых высокооплачиваемых работников, чтобы помочь тем, кто наиболее сильно пострадал от коронакризиса, сообщает CNBC.

В частности, финансирование направят на оплату школ и поддержку малого бизнеса. По подсчетам чиновников, повышение налога позволит получать более 6 млрд долларов в год.

Где ввели подобное Впервые с такой инициативой для покрытия растущего дефицита бюджета выступили в штате Нью-Йорк, но Калифорния предлагает поднять налог выше остальных штатов. Предельная налоговая ставка в Калифорнии составляет 13,3%. После изменений она вырастет до 16,8% при доходе более 5 млн долларов, а общая ставка федеральных и местных налогов увеличится до 53,8%.

Калифорнийцы с высоким заработком не смогут вычесть сумму нового налога из федеральных налоговых деклараций.

Повышение налога коснется только 0,5% налогоплательщиков штата, но именно они работают в технологической отрасли. На них приходится 40% поступлений в бюджет штата, согласно California’s Franchise Tax Board.

Налог также будет применяться к приросту капитала, который составляет значительную долю доходов в сфере технологий. Поскольку всё больше компаний разрешают сотрудникам работать на удалёнке в течение следующего года, люди смогут уехать из Калифорнии. Изменения могут утвердить в августе, тогда они будут применяться к доходам, полученным с января 2020 года.