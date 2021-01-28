У австралійської компанії GME Resources однаковий тікер з компанією GameStop але вони торгуються на різних біржах. Проте акції американського ритейлера відеоігор днями злетіли на 144,8%, а через це зросли і акції GME Resources.

Джерело: CNBC

Акції австралійської металургійної компанії GME Resources 28 січня подорожчали на 53% – до 0,08 долара.

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Чому так сталося? в обох компаній – тікер GME. Однак GME Resources торгується на австралійській біржі, а GameStop – на Нью-Йоркській.

Що таке тікер Це коротка назва акцій, облігацій чи індексів в біржовій інформації.



Аналітик Кайл Родда зазначає, що зміна ціни акцій пов'язана з подіями навколо GameStop. "Це продовження того божевілля, яке ми спостерігали – коли користувачі Reddit скуповують всі акції, щоб "погратися" з ринком для власної розваги", – каже експерт.

Про це йде мова?

Компанія GameStop стала об'єктом уваги користувачів Reddit. Вони обговорювали компанію в чатах, а потім почали скуповувати її акції, змушуючи фонди, які виступають проти GameStop, закривати короткі позиції.

Через це акції магазинів відеоігор різко підскочили на 144,8% на торгах 27 січня. А за останній тиждень зростання склало 707,6% – до 347,51 долара.

Що таке GameStop Це найбільша мережа магазинів відеоігор у США та світі загалом. Точки продажу є у 17 країнах й лише у Сполучених Штатах розташовано понад 6 тисяч магазинів. Мережа спеціалізується на продажі відеоігор, консолей, різноманітних аксесуарів, коміксів та товарів тощо.



Додамо, що слідом за GameStop злетіли акції ще однієї компанії – мережі кінотеатрів AMC Entertainment. Акції зросли більш ніж на 200% на відкритті торгів 27 січня.