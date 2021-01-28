Источник: CNBC

Акции австралийской металлургической компании GME Resources 28 января подорожали на 53% – до 0,08 доллара.

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Почему так случилось? у обеих компаний – тикер GME. Однако GME Resources торгуется на австралийской бирже, а GameStop – на Нью-Йоркской.

Что такое тикер Это краткое название акций, облигаций или индексов в биржевой информации.



Аналитик Кайл Родда отмечает, что изменение цены акций связана с событиями вокруг GameStop. "Это продолжение того безумия, которое мы наблюдали – когда пользователи Reddit скупают все акции, чтобы" поиграться "с рынком для собственного развлечения", – говорит эксперт.

Об этом идет речь

Компания GameStop стала объектом внимания пользователей Reddit. Они обсуждали компании в чатах, а затем начали скупать ее акции, заставляя фонды, которые выступают против GameStop, закрывать короткие позиции.

Поэтому акции магазинов видеоигр резко подскочили на 144,8% на торгах 27 января. А за последнюю неделю рост составил 707,6% – до 347,51 доллара.

Что такое GameStop Это крупнейшая сеть магазинов видеоигр в США и мире в целом. Точки продаж у 17 странах и только в Соединенных Штатах расположено более 6000 магазинов. Сеть специализируется на продаже видеоигр, консолей, различных аксессуаров, комиксов и товаров и тому подобное.



Добавим, что вслед за GameStop взлетели акции еще одной компании – сети кинотеатров AMC Entertainment. Акции выросли более чем на 200% на открытии торгов 27 января.