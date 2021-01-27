Акции GameStop подорожали на 130% после постов Илона Маска в твиттере
Основатель Tesla Илон Макс пошутил над теми, кто покупает акции GameStop. Но это только принесло пользу компании продажи игр – их акции из-за его твитов подорожали на 130%.
Источник: Bloomberg
Стоимость акций сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop продолжила расти после того, как Маск изложил в твиттере ссылку на сообщество частных инвесторов на форуме Reddit.
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Что известно
Маск изложил ссылки на форум Reddit с подписью "Gamestonk!". Комментарий основателя Tesla - отсылка к биржевого мему Stonk, с помощью которого в социальных сетях высмеивают инвесторов и бизнесменов, осуществляющих сомнительные вложения в надежде заработать.
Так, объединив название GameStop и мем Stonk, Маск, йморивно, иронизирует над инвесторами, которые считают, что могут разбогатеть на акциях компании.
Из-за этого стоимость акций GameStop выросла на 130% – до 339 долларов (позже цена скорректировалась до 292 долларов).
Почему массово выросли акции компании?
Акции GameStop начали расти еще 11 января, когда стало известно о назначениях в совет директоров компании - соучредителя и двух бывших топ-менеджеров интернет-магазина Chewy.
Кроме того, рост мог способствовать обсуждения компании среди частных инвесторов на платформе Reddit. Пользователи форума решили пойти против акционеров и массово скупали акции GameStop.
Поэтому уже 26 января цена акций подскочила на 93%. Для сравнения: еще 4 января бумаги компании стоили 17,25 доллара.
Что такое GameStopЭто одна из крупнейших сетей магазинов видеоигр в США и мире в целом. Точки продаж у 17 странах (только в Америке расположено более 6000 магазинов). Сеть специализируется на продаже видеоигр, консолей, различных аксессуаров, комиксов и товаров и тому подобное.
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