Пандемия коронавируса негативное влияние на сеть GameStop, ведь несколько месяцев большая часть магазинов были закрыты. Они получили огромные убытки, однако недавно их акции начали массово расти благодаря интересной причине.

Источник: CNN

За время карантина сеть GameStop сообщила об убытке в 150 миллионов долларов против прибыли в 6,8 миллиона. Компания ожидала увеличить продажи благодаря Xbox Series X и PlayStation 5, но этот план не сработал.

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Какую схему придумали инвесторы

Многие инвесторы были уверены, что акции компании могут существенно потерять в цене, поэтому они ожидали, что сеть обанкротится.

Для этого акционеры начали торговать против компании и ждали, что стоимость акций упадет. То есть, они планировали взяли в долг акции компании, продать их по высокой цене и получить деньги. А если бы пришло время вернуть акции, их нужно было выкупить уже по гораздо более низкой стоимостью, и так заработать на разнице.

Почему акции начали расти

Но акции внезапно начали расти. Так, с лета 2020 акции GameStop начали возвращать свою стоимость через определенные изменения в стратегии, в частности анонс партнерства с Microsoft и другие положительные новости. Из-за этого началась агрессивная игра против компании – инвесторы начали усиленно снижать цену акций.

Однако, в защиту сети стал Reddit. Пользователи соцсети решили пойти против акционеров и массово скупали акции GameStop. С увеличением стоимости инвесторы должны были докупать акции по еще более высокой цене и таким образом очень быстро теряли деньги.

На сколько подорожали акции GameStop? На пике стоимость акций дошла до 144 долларов за штуку, что составляло более 90% роста. Сейчас цена акций колеблется от 70 до 80 долларов (но это все равно в несколько раз выше желаемую инвесторами стоимость в 20 долларов).