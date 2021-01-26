Почему акции GameStop массово выросли, хотя сеть должна была обанкротиться: причина
Пандемия коронавируса негативное влияние на сеть GameStop, ведь несколько месяцев большая часть магазинов были закрыты. Они получили огромные убытки, однако недавно их акции начали массово расти благодаря интересной причине.
Источник: CNN
За время карантина сеть GameStop сообщила об убытке в 150 миллионов долларов против прибыли в 6,8 миллиона. Компания ожидала увеличить продажи благодаря Xbox Series X и PlayStation 5, но этот план не сработал.
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Какую схему придумали инвесторы
Многие инвесторы были уверены, что акции компании могут существенно потерять в цене, поэтому они ожидали, что сеть обанкротится.
Для этого акционеры начали торговать против компании и ждали, что стоимость акций упадет. То есть, они планировали взяли в долг акции компании, продать их по высокой цене и получить деньги. А если бы пришло время вернуть акции, их нужно было выкупить уже по гораздо более низкой стоимостью, и так заработать на разнице.
Почему акции начали расти
Но акции внезапно начали расти. Так, с лета 2020 акции GameStop начали возвращать свою стоимость через определенные изменения в стратегии, в частности анонс партнерства с Microsoft и другие положительные новости. Из-за этого началась агрессивная игра против компании – инвесторы начали усиленно снижать цену акций.
Однако, в защиту сети стал Reddit. Пользователи соцсети решили пойти против акционеров и массово скупали акции GameStop. С увеличением стоимости инвесторы должны были докупать акции по еще более высокой цене и таким образом очень быстро теряли деньги.
На сколько подорожали акции GameStop? На пике стоимость акций дошла до 144 долларов за штуку, что составляло более 90% роста. Сейчас цена акций колеблется от 70 до 80 долларов (но это все равно в несколько раз выше желаемую инвесторами стоимость в 20 долларов).
Что такое GameStopЭто крупнейшая сеть магазинов видеоигр в США и мире в целом. Точки продаж у 17 странах и только в Соединенных Штатах расположено более 6000 магазинов. Сеть специализируется на продаже видеоигр, консолей, различных аксессуаров, комиксов и товаров и тому подобное.
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