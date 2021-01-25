Если IPO конкурента платформы TikTok, Kuaishou Technology, все же состоится, то компания не только привлечет мировых инвесторов, но и может стать крупнейшим размещением в мире с времен IPO Uber.

Источник: "Bloomberg"

Аналитики считают, что если IPO китайской компании Kuaishou Technology все же состоится 5 февраля 2021 года, то оно может стать крупнейшим размещением в мире со времен выхода на IPO компании Uber Technologies Inc.

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IPO компании Kuaishou Technology

Компания Kuaishou Technology планирует разместить 365 миллионов собственных акций на бирже Гонконга. Ценовой диапазон которых будет колебаться от 105 до 115 гонконгских долларов за единицу, в конвертировании к американскому доллару будет примерно от 13,55 до 14,84 доллара. По предварительным прогнозам торги начнутся уже 5 февраля 2021года. Однако, свои заявки инвесторы смогут подать уже в период с 25 по 29 января.

Эксперты считают, что в случае успешного размещения IPO капитализация компании может составить 60,9 миллиарда долларов. Согласно опросу издания The Wall Street Journal, Kuaishou Technology в 2020 году оценивали в 28,6 миллиарда долларов, поскольку последний раунд инвестирования был достаточно успешен. Так компания привлекла от инвесторов более 4 миллиарда долларов, по подсчетам ресурса PitchBook. Крупнейшим инвестором стал консорциум, возглавляемый китайской инвестиционной холдинговой компанией Tencent, которая инвестировала 3 миллиарда долларов.

Что известно о Kuaishou Kuaishou ("быстрая рука") – китайское мобильное приложение для обмена фото и видео, который разработала компания Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. Приложение было основано в 2011 году двумя инженерами-программистами Су Хуаном и Чэнгом Исяо. Среди пользователей стартап-приложения преобладают, в большинстве, жители Китая, однако, Kuaishou пользуется популярностью и в других странах мира. Так приложение возглавил список "Популярных" Google Play и Apple App в восьми странах. Kuaishou также часто сокращают и называют просто "Kwai". Главным конкурентом приложения Kwai есть похожая платформа, которая большинству известна как TikTok.

Инвесторы компании Kuaishou Technology

Стартап-компания коротких видео Kuaishou Technology уже смогла заинтересовать 10 наружных инвесторов, среди которых такие компании, как:

Temasek Holdings Pte – сингапурская холдинговая инвестиционная компания, принадлежащая правительству Сингапура;

– сингапурская холдинговая инвестиционная компания, принадлежащая правительству Сингапура; BlackRock Inc – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира;

– одна из крупнейших инвестиционных компаний мира; The Capital Group – американская инвестиционная компания;

– американская инвестиционная компания; GIC Pte – компания, которая ранее была известна как Правительство Сингапурской инвестиционной корпорации и была создана для управления внешними резервами Сингапура;

– компания, которая ранее была известна как Правительство Сингапурской инвестиционной корпорации и была создана для управления внешними резервами Сингапура; ADIA – фонд национального благосостояния ОАЭ, основанный с целью вложения средств от имени правительства.

Инвесторы согласились инвестировать в компанию, приобретя акций на сумму 2,45 миллиарда долларов, в обмен на гарантию раннего размещения.

Статистика приложения Kuaishou по состоянию на сентябрь 2020 года.