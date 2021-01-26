Пандемія коронавірусу негативно вплинула на мережу GameStop, адже кілька місяців більша частина магазинів були зачинені. Вони отримали шалені збитки, проте нещодавно їх акції почали масово зростати завдяки цікавій причині.

Джерело: CNN

За час карантину мережа GameStop повідомила про збиток у 150 мільйонів доларів проти прибутку в 6,8 мільйона. Компанія очікувала збільшити продажі завдяки Xbox Series X та PlayStation 5, але цей план не спрацював.

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Яку схему вигадали інвестори

Багато інвесторів були впевнені, що акції компанії можуть суттєво втратити у ціні, тому вони очікували, що мережа збанкрутує.

Для цього акціонери почали торгувати проти компанії та чекали, що вартість акцій упаде. Тобто, вони планували взяли у борг акції компанії, продати їх за високою ціною і отримати гроші. А коли б прийшов час повернути акції, їх потрібно було викупити вже за набагато нижчою вартістю, і так заробити на різниці.

Чому акції почали зростати

Але акції раптово почали зростати. Так, з літа 2020 року акції GameStop почали повертати свою вартість через певні зміни у стратегії, зокрема анонс партнерства з Microsoft та інші позитивні новини. Через це почалась агресивна гра проти компанії – інвестори почали посилено знижувати ціну акцій.

Однак, на захист мережі став Reddit. Користувачі соцмережі вирішили піти проти акціонерів й масово скупали акції GameStop. Зі збільшенням вартості інвестори повинні були докупляти акції за ще вищою ціною й таким чином дуже швидко втрачали гроші.

На скільки здорожчали акції GameStop? На піку вартість акцій дійшла до 144 доларів за штуку, що становило більш ніж 90% зростання. Наразі ціна акцій коливається від 70 до 80 доларів (але це все одно у декілька разів вище за бажану інвесторами вартість у 20 доларів).