Чому акції GameStop масово зросли, хоча мережа мала збанкротувати: цікава причина
Пандемія коронавірусу негативно вплинула на мережу GameStop, адже кілька місяців більша частина магазинів були зачинені. Вони отримали шалені збитки, проте нещодавно їх акції почали масово зростати завдяки цікавій причині.
Джерело: CNN
За час карантину мережа GameStop повідомила про збиток у 150 мільйонів доларів проти прибутку в 6,8 мільйона. Компанія очікувала збільшити продажі завдяки Xbox Series X та PlayStation 5, але цей план не спрацював.
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Яку схему вигадали інвестори
Багато інвесторів були впевнені, що акції компанії можуть суттєво втратити у ціні, тому вони очікували, що мережа збанкрутує.
Для цього акціонери почали торгувати проти компанії та чекали, що вартість акцій упаде. Тобто, вони планували взяли у борг акції компанії, продати їх за високою ціною і отримати гроші. А коли б прийшов час повернути акції, їх потрібно було викупити вже за набагато нижчою вартістю, і так заробити на різниці.
Чому акції почали зростати
Але акції раптово почали зростати. Так, з літа 2020 року акції GameStop почали повертати свою вартість через певні зміни у стратегії, зокрема анонс партнерства з Microsoft та інші позитивні новини. Через це почалась агресивна гра проти компанії – інвестори почали посилено знижувати ціну акцій.
Однак, на захист мережі став Reddit. Користувачі соцмережі вирішили піти проти акціонерів й масово скупали акції GameStop. Зі збільшенням вартості інвестори повинні були докупляти акції за ще вищою ціною й таким чином дуже швидко втрачали гроші.
На скільки здорожчали акції GameStop? На піку вартість акцій дійшла до 144 доларів за штуку, що становило більш ніж 90% зростання. Наразі ціна акцій коливається від 70 до 80 доларів (але це все одно у декілька разів вище за бажану інвесторами вартість у 20 доларів).
Що таке GameStopЦе найбільша мережа магазинів відеоігор у США та світі загалом. Точки продажу є у 17 країнах й лише у Сполучених Штатах розташовано понад 6 тисяч магазинів. Мережа спеціалізується на продажі відеоігор, консолей, різноманітних аксесуарів, коміксів та товарів тощо.
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