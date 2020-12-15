Adidas може продати бренд Reebok: усі деталі потенційної угоди
Adidas купив бренд взуття Reebok в 2006 році за 3,6 мільярда доларів. Але зараз компанія заявила, що не виключає, що продасть американський бренд Reebok в наступному році.
У рамках розробки нової п'ятирічної стратегії Adidas почав оцінку стратегічних альтернатив для Reebok. Зокрема є дві стратегічні альтернативи: продаж Reebok чи його продовження бути частиною компанії, повідомляє пресслужба компанії.
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Остаточне рішення буде оголошено 10 березня 2021 року, коли Adidas офіційно представить нову стратегію.
У компанії додали, що в результаті плану Muscle Up, який стартував в 2016 році, Reebok став прибутковим в 2018 році. Водночас у 2019 році глобальні продажі зросли на 2% завдяки зростанню на ринку Північної Америки.
За оцінками аналітиків, Adidas зможе продати Reebok за кілька мільярдів доларів.
Що відомо про купівлю Reebok
Adidas купив Reebok за 3,6 мільярда доларів у 2006 році, щоб розширити свою присутність на американському ринку. На думку аналітиків, компанії вдалося поліпшити бізнес Reebok, але зростання його продажів відставало від Adidas, що негативно впливало на прибутковість.
У 2016 році генеральний директор Adidas Каспер Рорстед запустив план Muscle Up, в рамках якого десятки магазинів Reebok в США були закриті для зниження витрат. План виявився успішним.
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