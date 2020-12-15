Adidas купил бренд обуви Reebok в 2006 году за 3,6 миллиарда долларов. Но сейчас компания заявила, что не исключает, что продаст американский бренд Reebok в следующем году.

В рамках разработки новой пятилетней стратегии Adidas начал оценку стратегических альтернатив для Reebok. В частности есть две стратегические альтернативы: продажа Reebok или его продолжение быть частью компании, сообщает пресслужба компании.

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Окончательное решение будет объявлено 10 марта 2021 года, когда Adidas официально представит новую стратегию.

В компании добавили, что в результате плана Muscle Up, который стартовал в 2016 году, Reebok стал прибыльным в 2018 году. В то же время в 2019 году глобальные продажи выросли на 2% благодаря росту на рынке Северной Америки.

По оценкам аналитиков, Adidas сможет продать Reebok за несколько миллиардов долларов.

Что известно о покупке Reebok

Adidas купил Reebok за 3,6 миллиарда долларов в 2006 году, чтобы расширить свое присутствие на американском рынке. По мнению аналитиков, компании удалось улучшить бизнес Reebok, но рост его продаж отставало от Adidas, что негативно влияло на прибыльность.

В 2016 году генеральный директор Adidas Каспер Рорштед запустил план Muscle Up, в рамках которого десятки магазинов Reebok в США были закрыты для снижения издержек. План оказался успешным.