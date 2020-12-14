Здається, що кав’ярні Starbucks вже є на кожному розі в Америці. Але компанія планує відкрити ще десятки тисяч локацій у найближчі десять років.

На інвестиційному заході 9 грудня Starbucks заявив, що планує збільшити кількість своїх кав’ярень до 55 000 до 2030 року. А на сьогодні їх є близько 33 000, повідомляє видання CNN.

Цікаво Вартість Airbnb подвоїлася в перший день торгів: скільки коштують акції

Компанія робить ставку на те, що, заполонивши ринок новими кав’ярнями, де можна буде замовити каву з машини, вона зможе зацікавити більше клієнтів.

Незважаючи на те, що ми маємо багато локацій в регіонах, є ще достатньо місця для розширення Starbucks,

– сказала директорка компанії Роз Брюер.

Нові формати можуть допомогти зменшити черги в кав’ярнях. "Ми хочемо скоротити довгі черги, які іноді трапляються в місцях магазинів та відкрити ще більше продажів", – додала вона.



Компанія намагається повернути втрачений під час пандемії заробіток, адже багато офісних працівників працювали вдома. У цілому продажі в магазинах Starbucks впали на 9% за три місяці. Водночас їхні конкуренти Dunkin змогли утримати клієнтів. Їх продажі Dunkin зросли на 0,9% у третьому кварталі.

Цікаво, що Starbucks використовує програми лояльності, щоб дізнатись більше про своїх клієнтів та стимулювати повторні покупки. Цього року, щоб мотивувати більше людей долучитися до програми, компанія розширила варіанти оплатиза бонуси.

Окрім того, компанія заявила, що планує випустити лінійку напоїв з вівсяного молока навесні.