Експерти з Волл-стріт в очікуванні фінансового звіту Apple за останній квартал 2020 року, який вже незабаром опублікує компанія.

Джерело: РБК

27 січня 2021 року, після закриття основної торгової сесії на біржі NASDAQ, американська компанія Apple опублікує фінансовий звіт за останній квартал минулого 2020 року, що буде доступний усім охочим на сайті компанії. Експерти з Волл-стріт вже прогнозують небувалий прибуток інвесторам компанії у розмірі 103 мільярди доларів.

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Прогнози аналітиків щодо суми виручки Apple

Аналітики, який опитали FactSet, прогнозують, що вперше за всю історію американської компанії Apple її квартальна виручка перевищить 100 мільярдів доларів та становитиме 103 мільярди доларів. До прикладу, в попередньому році показник становив 91,82 мільярда доларів.

На думку експертів, дохід від нових телефонів компанії, може становити в останньому кварталі 59,58 мільярда доларів. В попередньому 2019 році виручка становила 55,96 мільярда доларів. Очікує, що виручка компанії зросте, у зв'язку з продажами iPhone, фінансовий директор компанії Лука Маестрі, навіть не дивлячись на те, що телефони надійшли в продаж пізніше ніж зазвичай.

Проте, не телефонами єдині, аналітики роблять ставку на iPad та лінійку Mac, очікуючи виручку у розмірі 7,38 мільярда доларів від телефонів та 8,63 мільярда від Mac. У 2019 виручка компанії від продуктів становила 5,98 мільярда доларів та 7,16 мільярда доларів відповідно.

Що відомо про Apple Apple – технологічна компанія, яка проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси. 2 серпня 2018 року, під час торгів акціями, капіталізація компанії склала 1 трильйон доларів. Це зробило Apple не лише найдорожчою компанією, але й першою американською компанією чия капіталізація сягнула настільки високої позначки. 2 серпня компанія з Купертіно обійшла попереднього рекордсмена, компанію PetroChina.

Станом на середину серпня 2020 року капіталізація компанії виросла до 2 трильйонів доларів, проте 3 вересня 2020 року ціна компанії різко впала на 8% і становила 180 мільярдів доларів.

Думки експертів

На думку директора аналітичного департаменту "Фрідом Фінанс" Вадима Меркулова, американська компанія повинна надати значно вищі показники ніж очікують аналітики, оскільки, в іншому разі, можлива корекція на фоні переоцінення компанії, що є найбільш вірогідним варіантом.

Звітність на рівні очікування (без урахування прогнозу) призведе до падіння котирування на 2 – 5%,

– говорить Вадим Мєркулов.

Високі очікування, досить часто, вже закладені у котирування. З моменту презентації iPhone 12 вартість акцій компанії зросли на 20%, що призвело до зростання S&P 500 майже у два разу, за той самий період. З початку 2021 року папери американської компанії подорожчали приблизно на 10%.

Не виключено, що компанія і в цей раз приємно здивує інвесторів у відповідній позитивній реакції котирування,

– аналітик Ігор Додонов.

Пан Додонов вважає, що очікування великих квартальних результатів вже, вірогідно, закладені, певною мірою в ціну. Проте, в той самий час, компанія відома своєю здатністю перевершувати прогнози ринку.

Плани компанії Apple

Компанія бажає розширюватись незабаром, плануючи у першій половині 2021 року виробити від 95 мільйонів до 96 мільйонів телефонів iPhone, що на 30% більше ніж в попередньому році. Також компанія планує запустити новий продукт. Новинкою у 2021 році стануть VR-окуляри, а у 2024 році Apple збирається випустити власний безпілотний автомобіль.

Проте, варто зазначити, що нині левова частина виручки компанія отримує від продажу телефонів iPhone, але починаючи з 2018 року дохід знижується. Ситуацію компенсує ріст продажу в інших сегментах – особливо в сервісах.